Про це повідомляє BBC.
Зміну статків мільярдерів зі списку 10 найбагатших людей світу оцінювали в останні роки пандемії COVID.
Найбільше заробив засновник компаній SpaceX й Tesla Ілон Маск, його статки зросли більш ніж на 1000%. Статки американського бізнесмена, інвестора, письменника, філантропа, засновника корпорації Microsoft, співголови Фонду Білла і Мелінди Гейтсів, Білла Гейтса зросли на 30%.
“Під час цієї пандемії майже щодня з’являється новий мільярдер, у той час, як 99% населення світу страждають у гіршому становищі через карантин, низьку міжнародну торгівлю, менший міжнародний туризм, і в результаті цього 160 мільйонів людей були витіснені в бідність”, – сказав виконавчий директор благодійної організації Oxfam Денні Сріскандараджа.
Саме Oxfam зазвичай публікує звіт про глобальну нерівність на початку зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
За даними Forbes, на які посилається благодійна організація Oxfam GB, до 10 найбагатших людей світу входять: Ілон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно та родина, Білл Гейтс, Ларрі Еллісон, Ларрі Пейдж, Сергій Брін, Марк Цукерберг, Стів Балмер і Уоррен Баффет.
- Нагадаємо, що американське видання Forbes оприлюднило оновлений щорічний перелік 100 найвпливовіших жінок світу.
- Також, за минулу добу 16 січня було зафіксовано 5 072 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією.