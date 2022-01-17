Про це повідомляє BBC.

Зміну статків мільярдерів зі списку 10 найбагатших людей світу оцінювали в останні роки пандемії COVID.

Найбільше заробив засновник компаній SpaceX й Tesla Ілон Маск, його статки зросли більш ніж на 1000%. Статки американського бізнесмена, інвестора, письменника, філантропа, засновника корпорації Microsoft, співголови Фонду Білла і Мелінди Гейтсів, Білла Гейтса зросли на 30%.

“Під час цієї пандемії майже щодня з’являється новий мільярдер, у той час, як 99% населення світу страждають у гіршому становищі через карантин, низьку міжнародну торгівлю, менший міжнародний туризм, і в результаті цього 160 мільйонів людей були витіснені в бідність”, – сказав виконавчий директор благодійної організації Oxfam Денні Сріскандараджа.

Саме Oxfam зазвичай публікує звіт про глобальну нерівність на початку зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За даними Forbes, на які посилається благодійна організація Oxfam GB, до 10 найбагатших людей світу входять: Ілон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно та родина, Білл Гейтс, Ларрі Еллісон, Ларрі Пейдж, Сергій Брін, Марк Цукерберг, Стів Балмер і Уоррен Баффет.