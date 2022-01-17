10 найбагатших людей світу більш ніж вдвічі збільшили свої сукупні статки через пандемію коронавірусу. Ілон Маск зайняв першу сходинку цього списку.

Про це повідомляє BBC.

Зміну статків мільярдерів зі списку 10 найбагатших людей світу оцінювали в останні роки пандемії COVID.

Найбільше заробив засновник компаній SpaceX й Tesla Ілон Маск, його статки зросли більш ніж на 1000%. Статки американського бізнесмена, інвестора, письменника, філантропа, засновника корпорації Microsoft, співголови Фонду Білла і Мелінди Гейтсів, Білла Гейтса зросли на 30%.

“Під час цієї пандемії майже щодня з’являється новий мільярдер, у той час, як 99% населення світу страждають у гіршому становищі через карантин, низьку міжнародну торгівлю, менший міжнародний туризм, і в результаті цього 160 мільйонів людей були витіснені в бідність”, – сказав виконавчий директор благодійної організації Oxfam Денні Сріскандараджа.

Саме Oxfam зазвичай публікує звіт про глобальну нерівність на початку зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За даними Forbes, на які посилається благодійна організація Oxfam GB, до 10 найбагатших людей світу входять: Ілон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно та родина, Білл Гейтс, Ларрі Еллісон, Ларрі Пейдж, Сергій Брін, Марк Цукерберг, Стів Балмер і Уоррен Баффет.