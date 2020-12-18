За 10 місяців 2020 року міжнародний туризм скоротився більш ніж на 70% — до рівня 1990 року.

Такі дані оприлюднила Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO).

Так, у період з січня по жовтень 2020 року туристичні напрямки прийняли на 900 млн менше іноземних туристів у порівнянні з тим же періодом 2019 року.

Це призвело до втрати $935 млрд експортної виручки від міжнародного туризму, що більш ніж у 10 разів перевищує збиток, якого галузь зазнала в 2009 році через глобальну економічну кризу.

“Скорочення міжнародного туризму за перші 10 місяців 2020 року на 72% пов’язане з обмеженнями на поїздки, побоюваннями споживачів і глобальною боротьбою за стримування коронавірусу COVID-19. Все це призвело до того, що цей рік став найгіршим в історії туризму”, – відзначають в організації.

Як наголосив генеральний секретар UNWTO Зураб Пололікашвілі, “туризм – один із секторів, які найбільше постраждали від безпрецедентної кризи”, спровокованої пандемією.

В UNWTO прогнозують, що за підсумками року кількість міжнародних туристичних прибуттів скоротиться на 1 мільярд, або 70-75%, і повернеться до рівня 30-річної давнини. Фінансові втрати галузі досягнуть $1,1 трильйона. Таке різке падіння може призвести до скорочення світового ВВП на $2 трильйони.

Відзначається, що кількість поїздок до Азійсько-Тихоокеанського регіону за десять місяців поточного року скоротилася на 82%, на Близький Схід – на 73%, в Африку – на 69%, до Європи та Америки – на 68%.

Зниження в Європі виявилося найменшим завдяки нетривалому відновленню туризму в літні місяці. Однак після початку другої хвилі епідемії в регіоні знову ввели обмеження.

Згідно з прогнозами UNWTO, до другої половини 2021 року міжнародний туризм може частково відновитися (на тлі початку вакцинації проти COVID-19).

Але повернення до рівня 2019 року (за кількістю міжнародних прибуттів), ймовірно, займе від 2,5 до 4 років.

ДОВІДКА. Всесвітня туристська організація (UNWTO) – спеціалізована міжурядова установа системи ООН, що об’єднує 158 країн-учасниць, 6 асоційованих територій, дві території в статусі спостерігача і понад 500 афілійованих організацій. UNWTO займається розвитком стійкого і загальнодоступного туризму. Це провідна міжнародна організація у сфері туризму.