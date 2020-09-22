Про це повідомляє пресслужба Нобелівського комітету.
“Традиційну церемонію вручення Нобелівської премії в Konserthuset Stockholm і Нобелівський банкет у мерії Стокгольма скасовують. Церемонію вручення призів транслюватимуть по телебаченню. Узяти участь в урочистій церемонії, яка відбудеться в мерії Стокгольма, зможе невелика аудиторія”, – йдеться в релізі.
Відомо, що лауреатів оголосять з 5 по 12 жовтня. Їх буде запрошено на церемонію нагородження та банкет наступного року.
Нобелівська премія присуджується щорічно за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або великий внесок у культуру чи розвиток суспільства.
- Раніше повідомлялося, що українські вчені отримали “Шнобелівську премію” за дослідження черв’яків.