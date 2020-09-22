Лауреатів Нобелівської премії цього року оголосять онлайн через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Нобелівського комітету.

“Традиційну церемонію вручення Нобелівської премії в Konserthuset Stockholm і Нобелівський банкет у мерії Стокгольма скасовують. Церемонію вручення призів транслюватимуть по телебаченню. Узяти участь в урочистій церемонії, яка відбудеться в мерії Стокгольма, зможе невелика аудиторія”, – йдеться в релізі.

Відомо, що лауреатів оголосять з 5 по 12 жовтня. Їх буде запрошено на церемонію нагородження та банкет наступного року.

Нобелівська премія присуджується щорічно за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або великий внесок у культуру чи розвиток суспільства.