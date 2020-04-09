Згідно з підрахунками банків Уолл-стріт, протягом наступних двох років світова економіка через пандемію коронавірусу COVID-19 втратить понад $ 5 трлн.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що світ занурюється в найглибшу рецесію в мирний час з 1930-х років. Це пов’язано з тим, що поширення COVID-19 змусило країни закрити велику частину підприємств.

Хоча прогнозується, що спад буде короткочасним, економікам потрібен час, щоб надолужити згаяне. Навіть при безпрецедентному рівні монетарних і фіскальних стимулів валовий внутрішній продукт навряд чи повернеться до свого докризового тренду як мінімум до 2022 року. Однак відновлення може виявитися ще більш повільним, ніж прогнозують економісти.

Крім того, економісти JPMorgan Chase & Co. оцінюють втрачений обсяг виробництва в 5,5 трильйонів доларів, або майже 8 % ВВП до кінця наступного року. Витрати тільки для розвинених економік будуть аналогічні тим, які спостерігалися під час рецесій 2008-2009 і 1974-1975 років.

При цьому президент Європейського центрального банку Крістіна Лагард заявила в четвер, що кожен місяць блокування обходиться економіці єврозони від 2 % до 3 % від обсягу виробництва.