Внаслідок панічних настроїв, які панують серед громадян напередодні запровадження електронного рецепта, аптеки збільшили продаж лікарських засобів 31 березня на 345% у вартісному вираженні та на 248% в упаковках порівняно з аналогічним днем минулого року.

Про це сповіщає щотижнева газета “Аптека”.

Як зазначається, обсяги роздрібного продажу рецептурних препаратів у грошовому вираженні зросли на 385%, а безрецептурних — на 271%. У натуральному вираженні зростання становило 326 та 219% відповідно.

Як повідомляли #Букви, МОЗ анонсував, що в Україні з 1 квітня усі рецептурні лікарські засоби продаватимуть лише за наявності електронного рецепта. До таких лікарських засобів належать антибіотики, протисудомні, гормональні препарати, зокрема й протизаплідні, препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, деякі антигістамінні.

Для того, щоб отримати електронний рецепт на ліки, треба звернутися до сімейного лікаря (не обов’язково мати з ним декларацію). Коли лікар робить призначення, формує електронний рецепт, а пацієнту приходить смс-код на телефон. Саме з цим кодом і треба йти в аптеку.

Варто додати, що до кінця воєнного стану лікар може також виписати рецепт на бланку, або видрукувати дані з кодом електронного рецепта (наприклад, якщо в пацієнта немає телефону або це особа, котра не надто вміє ним користуватися).

Нагадаємо, що регулювання фармацевтичної галузі України поступово переходить на стандарти ЄС, відтак одним із кроків на цьому шляху стане впровадження системи верифікації лікарських засобів в Україні з 2D-кодуванням.