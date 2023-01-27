В енергосистемі України все ще зберігається значний дефіцит потужності, відтак у десяти областях спостерігається перевищення лімітів й застосовуються аварійні відключення.

Про це інформує пресслужба “Укренерго”.

У компанії зазначили, що станом на 11:00 27 січня споживання електроенергії залишається на тому ж рівні, що і після вчорашньої масованої атаки РФ. Відповідно, в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності.

Причиною дефіциту потужності є пошкоджені внаслідок російських ракетних та дронових атак електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа.

В “Укренерго” пояснили, що атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. Наразі виробництво електроенергії на електростанціях не може повністю покрити споживання.

Зараз Диспетчерський центр бачить перевищення лімітів у десяти областях, через що застосовуються аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Волинській, Львівській, Рівненській областях.

У компанії наголосили, що впродовж доби можливі аварійні відключення й в інших областях України.

Крім цього, зараз триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час вчорашньої масованої атаки. Після останньої ракетної атаки мережеві обмеження діють в Одесі, в інших регіонах, де високовольтна інфраструктура зазнала 26 січня російських ударів ракетами або дронами, споживачі заживлені за резервними схемами.

Також в “Укренерго” нагадали, що енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем російських військ.