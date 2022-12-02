Про це повідомляють #Букви.
Американський винахідник та мільярдер Ілон Маск заблокував Twitter-аккаунт американського репера Каньє Веста. Причиною стали чергові висловлювання музиканта, розцінені як підбурювання до насильства.
Варто зауважити, що Вест, відомий як репер Ye, лише нещодавно був розбаненим у Twitter. 9 жовтня цього року його акаунт заблокували через публікацію антисемітського твітту.
Коли наприкінці жовтня власником соцмережі став Ілон Маск, він “амністував” акаунт Каньє Веста, надавши реперу змогу знову робити публікації у Twitter.
Проте напередодні репер в інтерв’ю з популяризатором теорій змов Алексом Джонсом зробив низку скандальних заяв. Зокрема він заперечував Голокост та зізнався у симпатіях до Адольфа Гітлера і Володимира Путіна.
“Я також бачу хороші речі в Гітлері”, — сказав він. “Я люблю всіх. Євреї не скажуть мені, що ви можете любити нас, і вам може подобатися те, що ми робимо з вами за допомогою контрактів, і вам може подобатися те, що ми просуваємо через порнографію. Але цей хлопець [Гітлер], який винайшов автомагістралі, винайшов мікрофон, який я використовую як музикант – ви не можете сказати вголос, що ця людина коли-небудь зробила щось хороше – і тут я з цим покінчив”.
Після цього репер також зробив декілька неоднозначних публікацій у Twitter. Зокрема він опублікував колаж, з зображенням свастики, переплетеної з зіркою Давида та підписав його “Люблю всіх #lovespeech”.
JUST IN: Elon Musk removes Kanye West's tweet of what looks like a swastika inside the Star of David. pic.twitter.com/iK8CnozDez
— Watcher.Guru (@WatcherGuru) December 2, 2022
Після цього Ілон Маск заблокував акаунт репера, про що повідомив у Twitter.
“Я старався як міг. Попри це, він знову порушив наше правило проти підбурювання до насильства. Обліковий запис буде зупинено”, – написав він.
I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended.
— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022
- У Білому домі, а також деякі члени Республіканської партії розкритикували колишнього президента Дональда Трампа за вечерю з прихильником “переваги білої раси” Ніком Фуентесом та американським репером Каньє Вестом (Ye), якого раніше звинуватили в расистських та антисемітських заявах.
- Дональд Трамп різко розкритикував репера Ye Каньє Веста та активізував свої зусилля, щоб дистанціюватися від нещодавньої зустрічі між ними, оскільки наслідки зв’язку Трампа з радниками передвиборчої кампанії Веста завдає відчутної шкоди колишньому президенту США.