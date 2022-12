Про це повідомляють #Букви.

Американський винахідник та мільярдер Ілон Маск заблокував Twitter-аккаунт американського репера Каньє Веста. Причиною стали чергові висловлювання музиканта, розцінені як підбурювання до насильства.

Варто зауважити, що Вест, відомий як репер Ye, лише нещодавно був розбаненим у Twitter. 9 жовтня цього року його акаунт заблокували через публікацію антисемітського твітту.

Коли наприкінці жовтня власником соцмережі став Ілон Маск, він “амністував” акаунт Каньє Веста, надавши реперу змогу знову робити публікації у Twitter.

Проте напередодні репер в інтерв’ю з популяризатором теорій змов Алексом Джонсом зробив низку скандальних заяв. Зокрема він заперечував Голокост та зізнався у симпатіях до Адольфа Гітлера і Володимира Путіна.

“Я також бачу хороші речі в Гітлері”, — сказав він. “Я люблю всіх. Євреї не скажуть мені, що ви можете любити нас, і вам може подобатися те, що ми робимо з вами за допомогою контрактів, і вам може подобатися те, що ми просуваємо через порнографію. Але цей хлопець [Гітлер], який винайшов автомагістралі, винайшов мікрофон, який я використовую як музикант – ви не можете сказати вголос, що ця людина коли-небудь зробила щось хороше – і тут я з цим покінчив”.

Після цього репер також зробив декілька неоднозначних публікацій у Twitter. Зокрема він опублікував колаж, з зображенням свастики, переплетеної з зіркою Давида та підписав його “Люблю всіх #lovespeech”.

JUST IN: Elon Musk removes Kanye West's tweet of what looks like a swastika inside the Star of David. pic.twitter.com/iK8CnozDez

Після цього Ілон Маск заблокував акаунт репера, про що повідомив у Twitter.

“Я старався як міг. Попри це, він знову порушив наше правило проти підбурювання до насильства. Обліковий запис буде зупинено”, – написав він.

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended.

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022