Про це повідомила Служба безпеки України.
За даними спецслужби чоловіка завербував кадровий співробітник 9 управління 5 служби ФСБ Юрій Водолазький у Москві. Згодом він передав агента на “зв’язок” своєму керівнику.
За даними “Цензор.НЕТ“, помічником-консультантом виявився “Слуга народу” Юрій Здебський. Він перебував на зв’язку з начальником управління Департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ Дмітрія Зубарєва.
Помічник нардепа передавав різні розвіддані. Вони стосувалися міжнародної співпраці, внутрішньополітичного курсу, зміцнення кордону з РФ і проведення АТО/ООС на сході України. Він передавав інформацію через зашифрований канал електронного зв’язку. Зокрема він зустрічався з кураторами на теренах третіх країн для цих цілей.
За інформацію він отримував від 1,5 до 4 тисяч доларів. “Винагорода” ставала більше залежно від рівня складності завдань і термінів їх виконання. Для збору розвідданих чоловік використовував широке коло особистих знайомств. Також він користувався статусом помічника чинного нардепа.
- Нагадаємо, під час спецоперації у Києві ліквідовано агентурну групу Головного управління Генштабу ЗС Росії (ГРУ).
- Служба безпеки України викрила на співпраці з російськими загарбниками одного з керівників “Укренерго“. А також затримала агента РФ, який повідомляв про позиції ЗСУ у Бахмуті.