У Києві затримано помічника-консультанта народного депутата від "Слуги народу". Його підозрюють у державній зраді та розвідувально-підривній діяльності в органах влади України.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними спецслужби чоловіка завербував кадровий співробітник 9 управління 5 служби ФСБ Юрій Водолазький у Москві. Згодом він передав агента на “зв’язок” своєму керівнику.

За даними “Цензор.НЕТ“, помічником-консультантом виявився “Слуга народу” Юрій Здебський. Він перебував на зв’язку з начальником управління Департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ Дмітрія Зубарєва.

Помічник нардепа передавав різні розвіддані. Вони стосувалися міжнародної співпраці, внутрішньополітичного курсу, зміцнення кордону з РФ і проведення АТО/ООС на сході України. Він передавав інформацію через зашифрований канал електронного зв’язку. Зокрема він зустрічався з кураторами на теренах третіх країн для цих цілей.

За інформацію він отримував від 1,5 до 4 тисяч доларів. “Винагорода” ставала більше залежно від рівня складності завдань і термінів їх виконання. Для збору розвідданих чоловік використовував широке коло особистих знайомств. Також він користувався статусом помічника чинного нардепа.