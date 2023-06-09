Внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС 160 тисяч птахів та понад 20 тисяч диких тварин – під загрозою загибелі.

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України з посиланням на заяву очільника Міндовкілля Руслана Стрільця.

За його словами, через затоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС Україна має значні втрати флори та фауни. Велика вода по суті просто змиває усе біорізноманіття. Під загрозою зникнення 9 об’єктів Смарагдової мережі, 5 Рамсарських угідь площею понад 76 тис. га.

Очільник Міндовкілля зазначив, що відновити ці екосистеми у тому первинному вигляді, як їх створила природа, буде майже неможливо. На це підуть десятки років.

Також міністр звернув увагу на те, що затоплення земель призведе до деградації ґрунтового покриву, ерозії й змиє увесь родючий шар ґрунту у воду. Що своєю чергою не лише знищить наші родючі ґрунти, а й спричинить забруднення водних ресурсів річки Дніпро.

Ще одним з наслідків катастрофи Руслан Стрілець назвав втрату Україною найціннішого ресурсу – води.

“На сьогодні ми вже втратили третину води з Каховського водосховища, яку накопичили завдяки весняному водопіллю”, – повідомив очільник Міндовкілля.

За його словами, через паводок можливе погіршення якості води, адже тонни побутових відходів, відходів руйнації й усього, що накопичувалося роками на узбережжі водосховища, потрапить у Дніпро, а звідти й у Чорне море.

Крім того, міністр розповів про забезпечення постраждалих регіонів питною водою та стан водної інфраструктури. Підрив дамби серйозно ускладнив ситуацію із забезпеченням питною водою у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Щодо того, як катастрофа вплине на забезпечення півострова Крим водою, то міністр повідомив, що на сьогодні технологічно це просто неможливо. Адже, підірвавши Каховську ГЕС, російські окупанти знищили можливість постачання дніпровської води в Крим. Рівень Каховського водосховища настільки критичний, що вода просто не потрапить до Північнокримського каналу.