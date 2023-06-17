Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Прогнозується, що площа суші на території цих парків збільшиться на тисячі гектарів, практично вдвічі. У Нацпарку “Великий Луг” – на понад 7 тисяч га, “Кам’янська Січ” – на 5,5 тисяч га.
Держекоінспекція вже порахувала орієнтовні збитки для цих територій і вони колосальні. Для Нацпарку “Великий Луг” понад 15 млрд гривень, “Кам’янська Січ” – понад 73 млрд гривень.
За словами очільника Міндовкілля Руслана Стрільця, нещодавно квітучі території та родючі ґрунти можуть перетворитися на пустелю. Це призведе до підвищення температур та поглибить кліматичну кризу. Збільшить ризик посух та екстремальних погодних явищ.
Міністр зазначив, що світ має розуміти, що такими діями країна-терористка нищить не лише Україну. Наслідки відчують усі, РФ прирікає на голод цілі континенти. Адже від постачань України залежить і життя людей в країнах Близького Сходу та Азії. А це близько 400 мільйонів людей.
Щоб відновити ці території до природного стану, відтворити тваринний та рослинний світ підуть десятиріччя. Фахівці Міндовкілля вже працюють над розробкою таких програм та заходів.
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