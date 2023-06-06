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Через підрив Каховської ГЕС підтоплені майже 55 тисяч гектарів лісу

В. о. генерального директора ДП "Ліси України" Юрій Болоховець повідомив, що підрив росіянами Каховської гідроелектростанції спричинив підтоплення майже 55 тис. га лісу на Херсонщині, результатом чого стане масова загибель диких тварин.

Вівторок, 6 червня 2023, 20:26
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Джерело: Юрій Болоховець у Facebook.

“Наслідки кричущі. Орієнтовно підтоплено 55 тис. га лісів, з яких 47 тис. га – це окуповані території. Оцінити збитки, нанесені лісовому господарству, зараз достатньо складно, адже у нас немає доступу до окупованих територій. Проте можна спрогнозувати ситуацію”, – йдеться в повідомленні.

За словами Болоховця, потоки води могли знести родючий пласт лісів і молоді насадження. Якщо вода стоятиме до 20 днів, це загрожує загибелі дерев, особливо віком до 10 років. Це пояснюється тим, що застояна вода провокує розвиток кореневої гнилі, змінює кислотність ґрунту.

“Якщо на збереження рослин у лісі ще є надія, то тварини, фактично, приречені. Можливо, комусь вдасться зачепитися за острівець суходолу, але переважну більшість просто винесе течією у відкрите море. Це олені, козулі, дикі кабани. У ящірок, змій, зайців, їжаків – шансів немає”, – відзначив очільник держпідприємства.

Крім того, загроза підтоплення наближається до регіонального ландшафтного парку “Кінбурнська коса”. Очікується, що перешийок у кінці затоки за межами дельти Дніпра буде майже повністю затоплений за 50 годин після прориву дамби.

Також через руйнацію Каховської ГЕС у Дніпро потрапили щонайменше 150 т машинного мастила, осідання якого на рослини призведе до незворотних наслідків у процесі фотосинтезу.

ДОВІДКОВО. Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію офіційно підтвердила Україна.

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські загарбники підірвали Каховську ГЕС через “страх перед потенційним контрнаступом ЗСУ”.

Водночас генеральний прокурор України Андрій Костін поінформував прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана про підрив дамби Каховської ГЕС російськими окупаційними військами.

Своєю чергою, перший заступник Херсонської обласної ради Юрій Соболевський запевнив, що ситуація внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції складна, проте контрольована.

Теги: Болоховець, воєнні злочини РФ, Гуменюк, евакуація населення, загибель диких тварин, затоплення Херсонщини, Каховська ГЕС, надзвичайна ситуація, повномасштабна війна, російсько-українська війна - наслідки, катастрофа

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