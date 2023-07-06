Через підрив Росією дамби Каховської ГЕС площа Каховського водосховища зменшилася на 80%, а Україна втратила понад 10 кубічних кілометрів води.

Джерело: пресслужба Міндовкілля з посиланням на заяву міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.

“Україна орієнтовно втратила більше ніж 10 кубічних кілометрів найціннішого ресурсу – води. Площа водосховища зменшилася приблизно на 80%. Колись могутнє водосховище, яке забезпечувало питною водою понад 1 млн українців, знищене росіянами”, – зазначив міністр.

За його словами, внаслідок руйнування Каховської греблі було затоплено близько 80 тис. га заповідних територій. Нацпарки “Нижньодніпровський”, “Великий Луг” та “Кам’янська Січ” очікує поступове і довге відновлення.

Світ назавжди може втратити ендемічні види рослин та тварин, серед яких морський судак, 70% ареалу світової популяції мишівки Нордмана, до 50% ареалу сліпака піщаного та ємуранчика, попередив Стрілець.

Водночас він зауважив, що на відновлення постраждалих екосистем знадобляться десятки років.

ДОВІДКОВО. Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

На супутникових фото, які з’явилися у мережі 6 червня, можна помітити наслідки підриву Каховської гідроелектростанції російськими військами.