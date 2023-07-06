Джерело: пресслужба Міндовкілля з посиланням на заяву міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.
“Україна орієнтовно втратила більше ніж 10 кубічних кілометрів найціннішого ресурсу – води. Площа водосховища зменшилася приблизно на 80%. Колись могутнє водосховище, яке забезпечувало питною водою понад 1 млн українців, знищене росіянами”, – зазначив міністр.
За його словами, внаслідок руйнування Каховської греблі було затоплено близько 80 тис. га заповідних територій. Нацпарки “Нижньодніпровський”, “Великий Луг” та “Кам’янська Січ” очікує поступове і довге відновлення.
Світ назавжди може втратити ендемічні види рослин та тварин, серед яких морський судак, 70% ареалу світової популяції мишівки Нордмана, до 50% ареалу сліпака піщаного та ємуранчика, попередив Стрілець.
Водночас він зауважив, що на відновлення постраждалих екосистем знадобляться десятки років.
ДОВІДКОВО. Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.
На супутникових фото, які з’явилися у мережі 6 червня, можна помітити наслідки підриву Каховської гідроелектростанції російськими військами.
- Уряд України спрямував понад 4 мільярди гривень на подолання наслідків підриву російськими загарбниками дамби Каховської гідроелектростанції.
- За даними Мінекономіки, сума прямих збитків, спричинених підривом дамби Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 мільярди доларів. Йдеться про втрати житлово-комунального сектора, енергетики, сільського господарства, транспорту, екології, промисловості.
- Збитки державного майна меліоративних систем і каналів унаслідок підриву росіянами Каховської дамби сягнули 150-160 млрд грн, проте точні дані можна буде визначити після деокупації територій.
- Через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС затоплено Національний природний парк “Нижньодніпровський”.
- Внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції затоплено єдиний в Україні державний осетровий завод.
- Вартість будівництва нової ГЕС може скласти близько $1 млрд, оскільки мова йде не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а й про відновлення цілісності величезної греблі.