У Німеччині припускають можливість зупинення проєкту "Північний потік-2". Влада ФРН може згодитись на такий крок через загрозу військового втручання Росії в Україну.

Про це заявив віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек під час передачі heute journal німецького телеканалу ZDF.

“Спостерігаючи за ситуацією на сході України та нарощуванням російських військ розуміємо, що нам доведеться ухвалювати політичні рішення”, – зазначив Р.Хабек.

Він наголосив, що проєкт “Північний потік-2” може бути зупинено у контексті санкційного стримування Російської Федерації залежно від розвитку ситуації навколо України.

При цьому віцеканцлер зауважив, що питання зупинення проєкту залишається у юридичній площині.

Нагадаємо, раніше Роберт Хабек назвав будівництво газопроводу геополітичною помилкою.

Довідка. “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладання двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 млрд куб. м на рік.

Реалізація проєкту була призупинена в грудні 2019 року. Компанія Allseas відмовилася від участі через санкції США.

У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладання труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.