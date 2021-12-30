Про це заявив віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек під час передачі heute journal німецького телеканалу ZDF.
“Спостерігаючи за ситуацією на сході України та нарощуванням російських військ розуміємо, що нам доведеться ухвалювати політичні рішення”, – зазначив Р.Хабек.
Він наголосив, що проєкт “Північний потік-2” може бути зупинено у контексті санкційного стримування Російської Федерації залежно від розвитку ситуації навколо України.
При цьому віцеканцлер зауважив, що питання зупинення проєкту залишається у юридичній площині.
Нагадаємо, раніше Роберт Хабек назвав будівництво газопроводу геополітичною помилкою.
Довідка. “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладання двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 млрд куб. м на рік.
Реалізація проєкту була призупинена в грудні 2019 року. Компанія Allseas відмовилася від участі через санкції США.
У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладання труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.
- Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.
- Тоді стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу. У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.
- У липні президент РФ Володимир Путін виключив обговорення “Північного потоку-2” в рамках “нормандського формату”. Раніше це запропонував президент України Володимир Зеленський.
- Також у Берліні стверджували, що “Північний потік-2” не є політичним і буде лише одним із кількох трубопроводів, що транспортують російський газ до Європи.
- Пізніше два сенатори: Роб Портман, республіканець, представляє Огайо в Сенаті США та Джинна Шахін, демократка, представляє Нью-Гемпшир в Сенаті США, об’єдналися задля того, щоб закликати до підтримки України у її протистоянні російській агресії. Вони заявили, що Байдену варто серйозно переглянути введення санкцій щодо газопроводу “Північний потік-2” з Росії до Німеччини. Адже Росія може та, скоріш за все, буде використовувати свої енергетичні ресурси як зброю.