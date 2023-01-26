Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія відреагував на поїздку нардепа-слуги Миколи Тищенка до Таїланду. Згодом партія "Слуга народу" виключила нардепа зі своїх лав.

Про це Арахамія заявив у своєму Telegram-каналі.

27 січня народний депутат України від партії “Слуга народу” Микола Тищенко планує провести зустріч в Таїланді з представниками української громади. На цю поїздку та ініціативу відреагував Давид Арахамія:

“Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни”, – зауважив він.

Нардеп наголосив, що ініціює звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції “Слуга Народу” та складає термінове засідання, щоб виключити його зі складу фракції. До того ж Давид Арахамія звернувся до очільниці партії “Слуга Народу” Олени Шуляк з проханням виключити Миколу Тищенка з партії.

“Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що. Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни”, – додав Арахамія.

Інформацію про виключення Тищенка з партії підтвердила речниця “Слуг народу” Юлія Палійчук.

“Керуючись положеннями п.9.1.22 статті 9 Статуту Партії “Слуга Народу”, голова партії Олена Шуляк ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка з партії”, – оголосила пресслужба партії “Слуга народу” в Facebook.