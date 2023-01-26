Про це Арахамія заявив у своєму Telegram-каналі.
27 січня народний депутат України від партії “Слуга народу” Микола Тищенко планує провести зустріч в Таїланді з представниками української громади. На цю поїздку та ініціативу відреагував Давид Арахамія:
“Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни”, – зауважив він.
Нардеп наголосив, що ініціює звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції “Слуга народу” та скликає термінове засідання, щоб виключити його зі складу фракції. До того ж, Давид Арахамія звернувся до очільниці партії “Слуга народу” Олени Шуляк з проханням виключити Миколу Тищенка з партії.
“Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що. Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни”, – додав Арахамія.
Інформацію про виключення Тищенка з партії підтвердила речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук.
“Керуючись положеннями п. 9.1.22 статті 9 Статуту партії “Слуга народу”, голова партії Олена Шуляк ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка з партії”, – оголосила пресслужба партії “Слуга народу” в Facebook.
- Варто зазначити, що ще вчора, 25 січня, Микола Тищенко ініціював законопроєкт, ухвалення якого дозволить нардепам у вільний від парламентської роботи час офіційно брати участь у військових діях на фронті.
- Раніше Микола Тищенко відвідав столицю Чехії – Прагу. Тоді місцезнаходження народного обранця “розкрила” українська співачка TAYANNA.
- Тищенко у відеоповідомленні анонсував випробування своїх бронежилетів. Але при тому, він, стоячи на фоні Андріївської церкви, заявив, що зараз перебуває на Закарпатті.
- На початку квітня 2022 року нардеп від “Слуги народу” Микола “Титан” Тищенко передав теробороні Святошинського району Києва декілька бронежилетів, які виявились непридатними до використання.