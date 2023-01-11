Станом на ранок 11 січня в Україні підвищене споживання електроенергії через суттєве зниження температури в деяких регіонах. Діють цілодобові ліміти на споживання електроенергії, в окремих областях застосовано аварійні відімкнення.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК “Укренерго”.

Зазначається, що через похолодання на сході та у центрі України суттєво зросло споживачів електроенергії. Як наслідок – зріс і дефіцит потужності.

Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00.

Однак вже з 7:00 у Дніпропетровській та Харківській областях ліміти були критично перевищені, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми були застосовані аварійні відключення.

Окрім цього, в деяких областях внаслідок поривчастого вітру є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи.

У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій.

На даний час енергосистема України не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та тимчасову окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії.

Українців закликають до розумного споживання електроенергії та почергового користування енергомісткими приладами, адже це допоможе знизити навантаження на енергосистему і зменшити застосування обмежень.