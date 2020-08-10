Про це свідчать дані дослідження, проведеного фірмою Bambridge Accountants, що спеціалізується на питаннях, пов’язаних з податками експатів в США, пише CNN.

Зазначається, що за першу половину 2020 року від громадянства США відмовилося 5816 осіб, а за весь 2019 рік – 2072 людини.

“В основному це люди, які вже залишили США і просто вирішили, що з них вистачить. Ми бачили, що люди переживають за все, що відбувається навколо президента Дональда Трампа, як борються з пандемією коронавірусу, і за політику в США зараз”, – пояснив партнер Bambridge Accountants Алістер Бамбрідж.

Він додав, що хоча багато людей, які відмовилися від громадянства, скаржаться на те, що незадоволені нинішнім політичним кліматом в США, іншою причиною їх рішення часто є податки.

Прогнозується, що тенденція з відмовою від громадянства буде тільки рости.

“Багато людей чекають листопадових виборів, щоб побачити, що буде далі. Якщо президент Трамп буде переобраний, ми вважаємо, що буде ще одна хвиля людей, які вирішать відмовитися від свого громадянства”, – наголосив Бамбрідж.