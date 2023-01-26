Сьогодні, 26 січня, під час масованої ракетної атаки російських військ в Одеській області зазнала пошкоджень енергетична інфраструктура, внаслідок чого продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

Відтак, через завдані російською атакою руйнування в Одеській області продовжують діяти екстрені відключення світла. Така ситуація може тривати декілька днів, поки не буде відновлено пошкоджені енергооб’єкти.

“Просимо вас набратися терпіння та вірити в енергетиків, які вже працюють над стабілізацією ситуації”, – наголосили в ДТЕК.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ранкового масованого обстрілу України 26 січня в Одеській області зафіксовано пошкодження двох об‘єктів критичної інфраструктури.

За інформацією пресслужби Одеської районної військової адміністрації, ворог пошкодив два об‘єкти критичної енергетичної інфраструктури в області. Внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ракетна атака Одеси є відповіддю президента РФ Володимира Путіна на включення історичного центру міста-порту до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебувають під загрозою.

“Під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки Росія завдала удару по Одесі, спричинивши масові перебої з електроенергією. Це є відповіддю Путіна на вчорашнє включення історичного центру Одеси до Списку всесвітньої спадщини під загрозою та взяття його під посилений захист ЮНЕСКО”, – написав глава української дипломатії.

Зазначимо, що сьогодні вранці, 26 січня, у Києві, а також Київській, Одеській та Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення світла на тлі загрози ракетної атаки з боку РФ. У ДТЕК пояснили, що це вимушений превентивний крок, що дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.