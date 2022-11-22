Російська влада розробляє новий законопроєкт, який дозволить Кремлю ще більше контролювати інформаційний простір, оскільки у РФ зростає критика у бік військових.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Напередодні російське пропагандистське видання “КоммерсантЪ” повідомило, що російська Держдума може розглянути до кінця 2022 року законопроєкт про регулювання онлайн-алгоритмів “рекомендаторів”, який остаточно дозволить уряду РФ вимикати певні алгоритми.

Повідомляється, що законопроєкт розробляє депутат Держдуми з інформаційної політики Антон Горєлкін. Проєкт закону дозволить регулювання соціальних мереж, онлайн-кінотеатрів, пошукових систем і інтернет-торгівель.

“Коммерсант” зазначив, що цей законопроєкт вимагатиме від власників усіх сайтів і платформ забезпечити можливість уряду повністю або частково блокувати участь конкретних користувачів. Також наголошується, що ці положення з’явилися ще до початку повномасштабної російсько-української війни, а саме у жовтні 2021 року, спеціально спрямовані проти західних ЗМІ, таких як Facebook, Instagram і YouTube через ризик “соціального конфлікту”.

Окрім цього, Федеральна служба державної безпеки (ФСБ) Росії додатково вжила заходів щодо кодифікації контролю за інформаційним простором і 4 листопада підписала наказ, яким затвердила перелік заходів військового та військово-технічного характеру, надходження яких до іноземних джерел може бути використано проти безпеки Російської Федерації.

Указ фактично кодифікує види інформації, щодо російських військових операцій, яку ФСБ вважає загрозою безпеці Росії, яка технічно не відноситься до офіційної державної таємниці, і містить широкий перелік положень, які стосуються інформаційного висвітлення війни, таких як “інформаційна оцінка і прогнози розвитку військово-політичної, стратегічної (оперативної) обстановки”, “інформація про дотримання законності та морально-психологічний клімат” російських військ.

Цей указ є розширеною спробою ФСБ широко заборонити широкий спектр інформації про російську армію, що нібито посилить контроль над дискусією серед російських військових блогерів та інших подібних джерел, які часто обговорюють і критикують тактичні, оперативні та стратегічні виміри війни в Україні.

“І запропонований Думою законопроєкт, і указ ФСБ вказують на те, що російський уряд намагається взяти під контроль інформаційний простір, оскільки його дедалі більше заливає критика російських військових, яка лунає як зсередини, так і ззовні. Російські офіційні особи, ймовірно, прагнуть консолідувати заходи цензури, щоб придушити поширеність іноземних голосів і внутрішньої критики, застосовуючи законодавчий тиск на фундаментальні алгоритми та представляючи широкий спектр дій, які можна вважати шкідливими для державної безпеки Росії”, – резюмували експерти.