У 2022 році населення Німеччини збільшилося до історичного максимуму в 84,3 мільйона осіб, зокрема через прибуття вимушено переміщених українців.

Про це інформує Reuters.

За даними Федерального статистичного управління, у 2022 році в Німеччині проживало на 1,1 млн осіб більше, ніж у попередньому році. Відтак, іммігранти компенсували низьку народжуваність та смертність населення.

Лише за перше півріччя українці, що прибули до Німеччини, збільшили населення на 740 тисяч осіб. На піку попередньої міграційної кризи, спричиненої насильством у Сирії, Афганістані та Іраку, у другій половині 2015 року в Німеччині з’явилося 756 тисяч нових мешканців.

Потік іммігрантів, які прибувають з інших країн, крім України, також зріс у 2022 році після кількох років млявого зростання через пандемію COVID-19.

За інформацією Федерального статистичного управління, прибуття іммігрантів працездатного віку компенсувало старіння населення. Якщо загальна частка німців працездатного віку (від 15 до 63 років) становила 61,6% у 2022 році, то серед осіб, які приїхали з-за кордону, вона становила 75,9%.

Зазначимо, що більшість із понад 500 тисяч українців, які через війну виїхали до Німеччини, відчувають себе там бажаними гостями, а близько 37% висловили бажання оселитися у ФРН назавжди або на кілька років.

Окрім цього, 34% переселенців в Німеччині планують залишитися до завершення війни, тоді як 27% ще не визначилися. І лише близько 2% заявили, що мають намір виїхати протягом року.

В опитуванні взяли участь понад 11 тисяч українських переселенців, 80% з яких – жінки. Так, 17% респондентів працездатного віку виявилися вже працевлаштованими.

Проте, як свідчить опитування, українці у ФРН значно менше задоволені життям, ніж самі німці. Серед висловлених запитів – потреба в більшій підтримці, особливо у вивченні німецької мови, пошуку роботи, отриманні медичної допомоги та пошуку житла.

З початком повномасштабної війни РФ проти України Німеччина прийняла більше українців, ніж будь-яка інша країна Європейського Союзу, окрім Польщі.

Водночас канцлер ФРН Олаф Шольц обіцяв підтримувати Україну “стільки, скільки буде потрібно”, його заява стосувалась максимальної підтримки ЗСУ усім необхідним, зокрема на тлі зими.