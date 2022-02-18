Про це повідомляє Reuters.

Дощі розпочалися ще 15 лютого, лише за той день у місті випала місячна норма опадів. За даними метеорологів – це найсильніші зливи з 1932 року. 17 лютого вони припинилися, проте синоптики зауважили, що це тимчасово.

Селі, що виникли через негоду зруйнували будинки, затопили міста, знесли транспортні засоби й грязьові відкладення на схилах місцевих гір. Понад 700 людей були змушені покинути свої будинки та сховатися в місцевих школах й інших тимчасових місцях проживання. Ще 100, як сповістили у поліції, зникли безвісти.

Президент Бразилії Жаір Болсонару пообіцяв відвідати регіон після повернення з офіційної поїздки до Росії та Угорщини. Він запевняє, що уряд допоможе населенню відновити район.