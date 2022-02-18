У Петрополісі, що на південному сході Бразилії сильні повені спричинили грязьові потоки - селі, що забрали життя щонайменше 117 людей, зокрема і дітей.

Про це повідомляє Reuters.

Дощі розпочалися ще 15 лютого, лише за той день у місті випала місячна норма опадів. За даними метеорологів – це найсильніші зливи з 1932 року. 17 лютого вони припинилися, проте синоптики зауважили, що це тимчасово.

At least 58 people died, more than 300 left their homes and several are missing after heavy rain hit Petropolis, Rio de Janeiro, in Brazil https://t.co/fNnYvoGSrC pic.twitter.com/th8s0q3f5G — Reuters (@Reuters) February 17, 2022

Селі, що виникли через негоду зруйнували будинки, затопили міста, знесли транспортні засоби й грязьові відкладення на схилах місцевих гір. Понад 700 людей були змушені покинути свої будинки та сховатися в місцевих школах й інших тимчасових місцях проживання. Ще 100, як сповістили у поліції, зникли безвісти.

Президент Бразилії Жаір Болсонару пообіцяв відвідати регіон після повернення з офіційної поїздки до Росії та Угорщини. Він запевняє, що уряд допоможе населенню відновити район.