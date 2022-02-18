Про це повідомляє Reuters.
Дощі розпочалися ще 15 лютого, лише за той день у місті випала місячна норма опадів. За даними метеорологів – це найсильніші зливи з 1932 року. 17 лютого вони припинилися, проте синоптики зауважили, що це тимчасово.
At least 58 people died, more than 300 left their homes and several are missing after heavy rain hit Petropolis, Rio de Janeiro, in Brazil https://t.co/fNnYvoGSrC pic.twitter.com/th8s0q3f5G
— Reuters (@Reuters) February 17, 2022
Селі, що виникли через негоду зруйнували будинки, затопили міста, знесли транспортні засоби й грязьові відкладення на схилах місцевих гір. Понад 700 людей були змушені покинути свої будинки та сховатися в місцевих школах й інших тимчасових місцях проживання. Ще 100, як сповістили у поліції, зникли безвісти.
Президент Бразилії Жаір Болсонару пообіцяв відвідати регіон після повернення з офіційної поїздки до Росії та Угорщини. Він запевняє, що уряд допоможе населенню відновити район.
- Нагадаємо, у бразильському штаті Мінас-Жерайс на чотири човни впав масивний камінь, у результаті чого щонайменше семеро людей загинули і близько 30 отримали поранення.
- Раніше повінь, яку спричинив шторм, затопила сицилійське місто Катанія, внаслідок чого загинули щонайменше дві людини.
- А наприкінці грудня через дощ та мокрий сніг в Україні без світла залишились населені пункти у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій та Сумській.