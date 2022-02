Про це повідомляє Reuters.

Дощі розпочалися ще 15 лютого, лише за той день у місті випала місячна норма опадів. За даними метеорологів – це найсильніші зливи з 1932 року. 17 лютого вони припинилися, проте синоптики зауважили, що це тимчасово.

At least 58 people died, more than 300 left their homes and several are missing after heavy rain hit Petropolis, Rio de Janeiro, in Brazil https://t.co/fNnYvoGSrC pic.twitter.com/th8s0q3f5G

