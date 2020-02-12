Через масштабні лісові пожежі в Австралії термінової допомоги потребують 113 видів тварин.

Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

Уряд заявив, що повного зникнення будь-якого виду не зафіксовано.

Проте, за даними експертів по дикій природі, термінової допомоги потребують 13 видів птахів, 20 видів рептилій, п’ять безхребетних, 19 ссавців, 22 види раків і 17 видів риб.

Зазначається, що всі вони втратили принаймні 30 % їх місця існування.

Експерти вважають, що коала і валлабі, а також деякі види птахів, риб і жаб є одними з тих, хто потребує найбільшої допомоги.