Про це повідомляє японське видання NHK News

Загоряння виникло на четвертому поверсі будівлі, розташованої неподалік міського залізничного вокзалу.

За словами пожежників, 27 людей загинули в результаті возгорання. Поліція підозрює підпал будівлі.

За попередніми даними поліції префектури Осака, виникло загоряння рідини, що витекла з паперового пакета, який приніс у будинок 60-річний чоловік.

“Я бачив, як йде дим, було багато пожежних машин і машин швидкої допомоги. Людей рятував візок зі сходами. У якийсь момент в околицях сталося відключення електрики”, — розповів свідок, який працює в сусідньому ресторані.