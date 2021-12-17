Про це повідомляє японське видання NHK News
Загоряння виникло на четвертому поверсі будівлі, розташованої неподалік міського залізничного вокзалу.
【速報】大阪・北新地でビル火災「逃げ遅れ」情報もhttps://t.co/YhOB04hSFk
大阪の繁華街・北新地のビルで火事が起きていて、消火活動が続いています。逃げ遅れた人がいるという情報があるということです。 pic.twitter.com/yFQsX67nhS
— 日テレNEWS (@news24ntv) December 17, 2021
За словами пожежників, 27 людей загинули в результаті возгорання. Поліція підозрює підпал будівлі.
За попередніми даними поліції префектури Осака, виникло загоряння рідини, що витекла з паперового пакета, який приніс у будинок 60-річний чоловік.
“Я бачив, як йде дим, було багато пожежних машин і машин швидкої допомоги. Людей рятував візок зі сходами. У якийсь момент в околицях сталося відключення електрики”, — розповів свідок, який працює в сусідньому ресторані.
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