Через пронумеровані бюлетені, що унеможливлює таємність голосування, партія "За майбутнє" просить ЦВК визнати місцеві вибори у Броварах недійсними та призначити нові.

Про це у Facebook написав Павло Різаненко, депутат Верховної Ради України VII і VIII скликань.

“Вчора (26 жовтня) до Броварської ТВК надійшли складені акти від кандидатів в депутати від партії “Голос” про порушення виборчого законодавства в частині системного порушення таємниці голосування в зв’язку з виготовленням бюлетенів, що унеможливлювали таємність голосування. Сьогодні ж до ЦВК надійшла скарга від обласної організації партії “За майбутнє” з вимогою до ЦВК зобов’язати Броварську ТВК визнати вибори Броварського міського голови та депутатів Броварської міської ради такими, що не відбулися та призначити повторні вибори на підставі системного порушення таємності голосування. Про розгляд скарги поки ще нічого невідомо”, – зазначив Різаненко.

Станом на ранок 27 жовтня здавати протоколи приїхало 12 ДВК з 48.

З цих 12-ти ТВК відправила протоколи на уточнення щодо 8-ми дільниць, а саме: технічні уточнення без зміни волевиявлення. Протоколи з трьох ДВК відправили на перерахунок (один – по обласним виборам, один – по районним виборам та один – по всім чотирьом виборам).

“За оцінкою самих членів ТВК ситуація спричинена двома факторами:

нова та складна для підрахунку система виборів та ще й з 4-ма протоколами (на президентських виборах був один простий протокол, на парламентських було два прості проткоколи, на місцевих в 2015 було три прості протоколі)

більшість членів ДВК нові та не мають відповідного досвіду роботи.