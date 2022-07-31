З 1 серпня буде відновлено рух легкових автомобілів через пункт пропуску "Краківець". Пізніше з'явиться інформація про початок пропуску пасажирських автобусів.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Пункт пропуску “Краківець” знаходиться у Львівській області. Рух легкових автомобілів буде відновлено з 08:00 1 серпня.

Державна прикордонна служба закликала громадян врахувати інформацію та обирати даний пункт пропуску для перетину кордону.

Пункт пропуску “Краківець” не працював з 18 липня. Його закрили через ремонтні роботи. Раніше у Державній митній службі повідомляли, що встановлюватимуть полотно. Планувалося, що покращення інфраструктури дозволить повністю відновити пропуск легковиків та пізніше оформлення пасажирських автобусів.

У червні на КПП облаштовано окремий термінал для руху легкового транспорту. Крім того, було збільшено кількість смуг для вантажівок з 4 до 10.