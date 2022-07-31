Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Пункт пропуску “Краківець” знаходиться у Львівській області. Рух легкових автомобілів буде відновлено з 08:00 1 серпня.
Державна прикордонна служба закликала громадян врахувати інформацію та обирати даний пункт пропуску для перетину кордону.
Пункт пропуску “Краківець” не працював з 18 липня. Його закрили через ремонтні роботи. Раніше у Державній митній службі повідомляли, що встановлюватимуть полотно. Планувалося, що покращення інфраструктури дозволить повністю відновити пропуск легковиків та пізніше оформлення пасажирських автобусів.
У червні на КПП облаштовано окремий термінал для руху легкового транспорту. Крім того, було збільшено кількість смуг для вантажівок з 4 до 10.
- Нагадаємо, на сесії Закарпатської обласної ради депутати виділили 26 мільйонів гривень на те, щоб відновити пасажирське сполучення з аеропорту “Ужгород”.