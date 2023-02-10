Через ракетні атаки РФ найскладніша ситуація з енергопостачанням на Харківщині – «Укренерго»

Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки РФ на енергетичні об’єкти України найскладніша ситуація у Харківській області, зараз там тривають аварійні відключення.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Енергосистема України зазнала сьогодні 14-го масованого ракетного удару та вночі – 16-ї атаки ворожими БПЛА. Основною ціллю Росії знову були електростанції та об’єкти високовольтної мережі. Географія уражень – східні, західні і південні регіони України.

За даними “Укренерго”, найскладніша ситуація на Харківщині. Зараз там тривають аварійні відключення.

Крім того, мережеві обмеження через атаку діють на Хмельниччині, а також зберігаються на Одещині та Київщині. Дефіцит в енергосистемі – значний.

В інших регіонах поступово покриття споживання повертається у межі визначених лімітів. Проте оприлюднений раніше графік проведення вимірів фактичного споживання електроенергії скасовано.

“Ремонтні бригади “Укренерго” вже займаються ліквідацією наслідків прильотів та розпочинають аварійно-відновлювальні роботи”, – зазначили у компанії.

Зокрема внаслідок ранкового обстрілу Харкова без електропостачання залишилось близько 150 000 споживачів. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, близько 4 ранку окупанти обстріляли Харків. Було зафіксовано близько 12 прильотів по об’єктах критичної інфраструктури як Харкова, так і Харківської області.

“Зараз застосовуються аварійні та стабілізаційні відключення світла. Близько 150 тис. абонентів в Харкові залишаються без електроенергії. Тривають роботи з відновлення електроживлення. На місцях прильотів працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки”, – повідомив він.

Окрім цього, окупанти знову атакували Харків під час масованого ракетного обстрілу України.