Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

“Київ: через ракетну атаку вводяться екстрені відключення світла Залишайтесь в укриттях! Віримо в ППО та ЗСУ”, – розповіли в компанії.

Зазначимо, що у Києві внаслідок масованих ракетних обстрілів рух метро тимчасово зупинено на всіх гілках, а підземні станції працюють як укриття.

Крім того, за даними Віталія Кличка, внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури, у всіх районах Києва почались перебої з водопостачанням.

Також під час масованої ракетної атаки росіян у трьох районах столиці пролунали вибухи. Мовиться про Голосіївський, Деснянський та Дніпровський.