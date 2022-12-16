Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
“Київ: через ракетну атаку вводяться екстрені відключення світла Залишайтесь в укриттях! Віримо в ППО та ЗСУ”, – розповіли в компанії.
Зазначимо, що у Києві внаслідок масованих ракетних обстрілів рух метро тимчасово зупинено на всіх гілках, а підземні станції працюють як укриття.
Крім того, за даними Віталія Кличка, внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури, у всіх районах Києва почались перебої з водопостачанням.
Також під час масованої ракетної атаки росіян у трьох районах столиці пролунали вибухи. Мовиться про Голосіївський, Деснянський та Дніпровський.
- Під час масованої ракетної атаки російські окупанти влучили у житловий будинок у Кривому Розі.
- Під час масованого ракетного обстрілу України 16 грудня, російські окупанти завдали понад десяток ракетних ударів по Запорізькій області.