Про це повідомили у ДТЕК.
У компанії наголосили, що через загрозу ракетних обстрілів критичної інфраструктури, у Києві, а також Київській, Одеській, Дніпропетровській областях задіяні екстрені відімкнення електроенергії.
“Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі”, – пояснили у ДТЕК.
Додамо, що від ранку по всій території України лунає повітряна тривога: росіяни здійснюють чергову ракетну атаку.
- Протягом двох днів енергетики відновили електропостачання у 24 населених пунктах Донецької області, що були знеструмлені внаслідок атак РФ.