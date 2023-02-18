Вранці 18 лютого російські окупанти випустили низку ракет по території України. Через це у Києві та деяких областях застосовують екстрені відімкнення електроенергії.

Про це повідомили у ДТЕК.

У компанії наголосили, що через загрозу ракетних обстрілів критичної інфраструктури, у Києві, а також Київській, Одеській, Дніпропетровській областях задіяні екстрені відімкнення електроенергії.

“Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі”, – пояснили у ДТЕК.

Додамо, що від ранку по всій території України лунає повітряна тривога: росіяни здійснюють чергову ракетну атаку.