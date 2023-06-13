Під час нічного ракетного обстрілу Кривого Рогу війська РФ пошкодили одну з будівель ТЕЦ міста. Тисячі споживачів у Дніпропетровській області залишились без електропостачання, знеструмлено також три шахти.

Джерело: Міненерго

Цієї ночі війська РФ вкотре обстріляли Україну. Внаслідок обстрілу є пошкодження та відключення магістральних мереж на Дніпропетровщині. Без світла – понад 9 тисяч споживачів.

У Кривому Розі без живлення залишилися три шахти, в яких було заблоковано кілька десятків людей. Пізніше шахтарі були врятовані.

Вибуховою хвилею також пошкоджено будівлю Криворізької ТЕЦ.

На ранок частину абонентів енергетики вже змогли заживити – в області без світла залишаються 6 тисяч абонентів.

Окрім цього, російські окупанти продовжують обстрілювати прифронтові та прикордонні території України.

Зокрема у Донецькій області через інтенсивні обстріли знеструмлено 41 населений пункт, у Дніпропетровській – 3 населених пункти. Зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури в Чернігівській, Сумській, Херсонській, Харківській областях. Через попередні обстріли без світла залишається частина споживачів у Запорізькій області.

На Херсонщині та Миколаївщині триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив окупантами Каховської ГЕС.

У Херсоні залишаються без живлення близько 15 тисяч споживачів. Відключені через підтоплення 110 трансформаторних підстанцій у Херсоні та 35 – в деокупованій частині області.

На Миколаївщині підтоплено 42 трансформаторні підстанції, повністю без світла 10 населених пунктів, ще 5 – частково.

Ремонтні бригади поки не можуть розпочати відновлювальні роботи на підтопленій береговій помповій станції Херсонської ТЕЦ через занадто високий рівень води. Однак енергетики вже працюють над відновленням електропостачання для споживачів.

У Херсоні заживили 270 абонентів, які раніше були знеструмлені через підтоплення, в області – 70 абонентів.

Були знеструмлення через негоду у Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях. Внаслідок технологічних порушень знеструмлювалися споживачі в Одеській та Дніпропетровській областях.