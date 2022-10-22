Про це йдеться у повідомленні пресслужби “УЗ”.
Зазначається, що через знеструмлення залізні деякі потяги слідують під резервними теплотягами.
Також з 55 потягів, які зараз курсує Україною, з 30-хвилинною затримкою прямують такі рейси:
- № 81 Київ – Ужгород
- № 1 Харків – Івано-Франківськ
- № 119 Запоріжжя – Львів
- № 755 Київ – Луцьк
В “Укрзалізниці” також нагадали, що під час повітряних тривог посадка-висадка пасажирів проходить через підземні переходи (за їх наявності), а на потяги пасажири очікують в укриттях.
Якщо через тривогу пасажир запізниться на свій рейс, він може скористатись наявним квитком для поїздки наступним поїдом, який курсуватиме у тому ж напрямку.
- Вранці 22 жовтня росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Ціллю загарбників стали об’єкти енергетики України. В “Укренерго” наголосили, що наслідки сьогоднішніх обстрілів можуть бути співставними або перевищувати наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури здійснені 10-12 жовтня.