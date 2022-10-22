Унаслідок ранкових ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі деякі ділянки залізниці залишаються знеструмленими, а тому окремі потяги курсують з запізненням.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби “УЗ”.

Зазначається, що через знеструмлення залізні деякі потяги слідують під резервними теплотягами.

Також з 55 потягів, які зараз курсує Україною, з 30-хвилинною затримкою прямують такі рейси:

№ 81 Київ – Ужгород

№ 1 Харків – Івано-Франківськ

№ 119 Запоріжжя – Львів

№ 755 Київ – Луцьк

В “Укрзалізниці” також нагадали, що під час повітряних тривог посадка-висадка пасажирів проходить через підземні переходи (за їх наявності), а на потяги пасажири очікують в укриттях.

Якщо через тривогу пасажир запізниться на свій рейс, він може скористатись наявним квитком для поїздки наступним поїдом, який курсуватиме у тому ж напрямку.