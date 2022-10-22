Про це йдеться у повідомленні пресслужби “УЗ”.

Зазначається, що через знеструмлення залізні деякі потяги слідують під резервними теплотягами.

Також з 55 потягів, які зараз курсує Україною, з 30-хвилинною затримкою прямують такі рейси:

  • № 81 Київ – Ужгород
  • № 1 Харків – Івано-Франківськ
  • № 119 Запоріжжя – Львів
  • № 755 Київ – Луцьк

В “Укрзалізниці” також нагадали, що під час повітряних тривог посадка-висадка пасажирів проходить через підземні переходи (за їх наявності), а на потяги пасажири очікують в укриттях.

Якщо через тривогу пасажир запізниться на свій рейс, він може скористатись наявним квитком для поїздки наступним поїдом, який курсуватиме у тому ж напрямку.

  • Вранці 22 жовтня росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Ціллю загарбників стали об’єкти енергетики України. В “Укренерго” наголосили, що наслідки сьогоднішніх обстрілів можуть бути співставними або перевищувати наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури здійснені 10-12 жовтня.