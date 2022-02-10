Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оштрафувала телеканал “Наш" та звернулася до суду щодо анулювання ліцензії каналу “Максі-ТВ”. Причиною стало порушення законодавства щодо розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.

Відповідне рішення опубліковано на офіційному сайті Нацради.

Регулятор перевіряв передачу “Важливе” за участі народного депутата Євгена Мураєва і політолога Сергія Тарана, яку мовники транслювали 1 і 2 вересня 2021 року. Як наголосили у Нацраді, гість Мураєв, обговорюючи візит Зеленського до США, “висловлював свої переконання про негативні наслідки приєднання України до Європейського Союзу і НАТО”.

“Він, ігноруючи національні й міжнародні правові вимоги, у своїх висловлюваннях вдався до расистських висловлювань та очорнення релігійних переконань. У контексті розмови Євген Мураєв використовував лексеми “чорний Париж”, “мусульманська Мекка… з хіджабами…, де страшно перебувати” і висловлював інші характеристики населення французької столиці, яке етнічно походить з африканського континенту та мусульманських країн. Це підкреслювало негативне ставлення, презирство й зневагу промовця до таких людей”, – зазначено у рішенні Нацради.

Так, перевірка встановила, що висловлювання Мураєва мають прояви дискримінації та розпалюванні ворожнечі. Та попри це, ведучий програми Максим Назаров не намагався “збалансувати однобічність висловленої гостем позиції”.

“Це засвідчує нехтування стандартами журналістики та вказує на те, що обидва ліцензіати – “НАШ” і “Максі-ТВ” – не вжили достатніх заходів для припинення правопорушень у прямому ефірі. Що більше, ця програма на другий день транслювалася у запису без жодної редакційної правки. Отже було проігноровано обов’язок мовників поширювати достовірну, об’єктивну інформацію та не допускати в ефір тих матеріалів, що можуть розпалювати расову чи релігійну ворожнечу”, – наголосили у Нацраді.

В результаті, “НАШ” має сплатити 125 тисяч 670 гривень. Щодо “Максі-ТВ” регулятор звернеться до суду стосовно анулювання ліцензії, оскільки канал не сплатив попередній штраф за порушення і не усунув їх. Регулятор зауважив, що канали систематично порушують норми закону у своєму етері.

“Приміром, 2021 року за результатами позапланових перевірок було застосовано 7 санкцій штрафу до ТОВ “Наш 365” через поширення закликів до розв’язання агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. За аналогічні порушення 5 штрафних санкцій отримало ТОВ “Наша Прага”, що ретранслювало передачі ТОВ “Наш 365” – резюмував регулятор.

Перевірки телеканалів Національна рада проводила на звернення ГО “Детектор Медіа”. Крім того, мовників оштрафували за порушення закону що ведення передач українською мовою. Загальна сума штрафу, які вони повинні будуть сплатити – близько 250 тисяч гривень.