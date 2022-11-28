Через расистські висловлювання ВООЗ перейменували «віспу мавп» у mpox

Після низки консультацій зі світовими експертами ВООЗ почне використовувати новий бажаний термін mpox (від monkeypox - "мавпа віспа") як синонім віспи мавп.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Рішення ВООЗ ухвалила через расистські та стигматизуючі висловлювання, що супроводжують стару назву. Mpox буде використовуватися як рівнозначний аналог віспи мавп протягом року, доки колишній термін не вийде з вживання.

“Синонім mpox включать до онлайн-версії МКБ-10 найближчими днями, він стане частиною офіційної версії МКБ-11 2023 року, яка є поточним глобальним стандартом для медичних даних, клінічної документації та статистики. Термін “віспа мавп” залишиться доступним для пошуку у МКБ, щоб відповідати історичній інформації”, – зазначають у повідомленні.

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Міркування для рекомендацій включали обґрунтування, наукову відповідність, ступінь поточного використання, вимовність, можливість використання різними мовами, відсутність географічних чи зоологічних посилань і легкість пошуку історичної наукової інформації.

У процесі консультацій були заслухані різні консультативні органи, включаючи експертів з медичних, наукових і класифікаційних і статистичних консультативних комітетів, які складалися з представників урядових органів 45 різних країн.

ВООЗ застосує термін mpox у своїх повідомленнях і закликає інших дотримуватися цих рекомендацій, щоб мінімізувати будь-який постійний негативний вплив поточної назви та прийняття нової назви.