Через расистські висловлювання ВООЗ перейменували «віспу мавп» у mpox

Про це повідомляє пресслужба організації.
Рішення ВООЗ ухвалила через расистські та стигматизуючі висловлювання, що супроводжують стару назву. Mpox буде використовуватися як рівнозначний аналог віспи мавп протягом року, доки колишній термін не вийде з вживання.
“Синонім mpox включать до онлайн-версії МКБ-10 найближчими днями, він стане частиною офіційної версії МКБ-11 2023 року, яка є поточним глобальним стандартом для медичних даних, клінічної документації та статистики. Термін “віспа мавп” залишиться доступним для пошуку у МКБ, щоб відповідати історичній інформації”, – зазначають у повідомленні.
Міркування для рекомендацій включали обґрунтування, наукову відповідність, ступінь поточного використання, вимовність, можливість використання різними мовами, відсутність географічних чи зоологічних посилань і легкість пошуку історичної наукової інформації.
У процесі консультацій були заслухані різні консультативні органи, включаючи експертів з медичних, наукових і класифікаційних і статистичних консультативних комітетів, які складалися з представників урядових органів 45 різних країн.
ВООЗ застосує термін mpox у своїх повідомленнях і закликає інших дотримуватися цих рекомендацій, щоб мінімізувати будь-який постійний негативний вплив поточної назви та прийняття нової назви.
- 19 вересня в Україні був зареєстрований другий випадок віспи мавп. Наразі пацієнта госпіталізували з наступними симптомами: підвищена температура, висип на обличчі, ротовій порожнині, руках.
- У липні ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я) оголосила спалах віспи мавп надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, що викликає міжнародне занепокоєння. Рішення було оголошено в суботу після того, як ВООЗ скликала другий надзвичайний комітет з цього питання в четвер.
- В Європі також фіксують випадки мавпячої віспи у людей. Поки лікарі не можуть встановити способи поширення хвороби, рідкісної за межами Африки. Тож варто знати, що це за вірусна інфекція та чим вона небезпечна.
- Уряд США вирішив закупити більше вакцини проти мавпячої віспи, адже спалах епідемії продовжує зростати у всьому світі.
- Російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію про начебто розроблену у вигаданих українських “біолабораторіях” мавпячу віспу.