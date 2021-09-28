Через рік терористична організація "Аль-Каїда" може знову відновити атаки на території США.

Про це повідомляє ВВС.

Стратегічні розрахунки Пентагону свідчать про те, що потенційна загроза “Аль-Каїди” може повернутися за 12 – 36 місяців. Наразі терористи “Аль-Каїди” та “Таліби” все ще пов’язані.

Генерал Пентагону Марк Міллі, головний радник президента США Джо Байдена, пояснив:

“Відродження “Аль-Каїди” чи ІДІЛу, які намагаються атакувати США, є реальністю. Активність терористів може відновитися за 12 – 36 місяців”.

Окрім цього, інші генерали заявили, що до виведення американських військ з Афганістану, рекомендували зберегти там контингент на 2,5 тисячі військовослужбовців. Однак президент Байден заявив, що не пам’ятає таких порад.

Очільник Федерального бюро розслідувань (ФБР) Кристофер Рей повідомив, що у США з весни 2020 року вдвічі збільшилася кількість випадків внутрішнього тероризму, які розслідують у ФБР. Наразі ФБР розслідує майже 2,7 тисячі справ щодо внутрішнього тероризму. Весною 2020 року таких було не більше тисячі.