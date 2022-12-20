Мер Києва Віталій Кличко попередив, що через різкі перепади електроенергії рух у столичному метро змінено.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За інформацією Кличка, рух поїздів червоною лінією метрополітену здійснюється від станції “Академмістечко” до станції “Арсенальна”.

Рух поїздів наземною ділянкою тимчасово зупинено, а тому станції метро “Лісова”, “Чернігівська”, “Дарниця” та “Лівобережна” на даний час будуть зачинені на вхід.

Водночас вдалось відновити рух поїздів синьою та зеленою лініями метро.

“Енергетики працюють над вирішенням питання. Про відновлення роботи всіх станцій буде повідомлення додатково”, – наголосив мер столиці.

Як відомо, у ніч на 19 грудня війська РФ атакували українську столицю іранськими дронами-камікадзе. Один з них влучив у об’єкт критичної інфраструктури столиці, що призвело до чергового погіршення в енергосистемі.

Станом на вечір 19 грудня у центральному регіоні, зокрема й у Києві, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури застосовані більш суттєві обмеження, ніж зазвичай.