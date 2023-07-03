Джерело: Міноборони Великої Британії
Як зазначається, 29 червня 2023 року українська влада повідомила, що згідно із законодавством про надзвичайний стан із зони бойових дій у підконтрольних Україні районах Донецької, Харківської та Херсонської областей із липня 2022 року було евакуйовано 139 тисяч громадян.
“Це — лише одна частина поточної ширшої кризи переміщення в Україні. За оцінками ООН, 6,3 мільйона українців залишаються біженцями та понад 5 мільйонів внутрішньо переміщеними особами”, — відзначили у відомстві.
У розвідці Сполученого Королівства додали, що із довоєнним населенням у 44 мільйони чверть українців залишаються змушеними залишити свої домівки внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.
- За даними Верховного комісара ООН у справах біженців, 80% переселенців з України в Європі висловлюють готовність повернутися додому, інформує Міжнародний комітет порятунку (IRC).
- У ЄС зафіксовано значне зростання кількості прохань про притулок. У 2022 році у 27 країн Євросоюзу подано 881 200 заявок на надання притулку, що на 64% більше проти 2021 року, коли показник становив близько 537 400 заявок.
- Уряд Великої Британії має намір запровадити щорічний ліміт на кількість переселенців, яких приймають у країні.
- У Нідерландах українські переселенці регулярно подають скарги через трудову експлуатацію. Людям не виплачують заробітну плату або вимагають платити посереднику за влаштування на роботу.