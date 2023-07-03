Після російського повномасштабного вторгнення близько чверті українців були змушені залишити свої домівки та виїхати за кордон або переїхати до інших населених пунктів України.

Джерело: Міноборони Великої Британії

Як зазначається, 29 червня 2023 року українська влада повідомила, що згідно із законодавством про надзвичайний стан із зони бойових дій у підконтрольних Україні районах Донецької, Харківської та Херсонської областей із липня 2022 року було евакуйовано 139 тисяч громадян.

“Це — лише одна частина поточної ширшої кризи переміщення в Україні. За оцінками ООН, 6,3 мільйона українців залишаються біженцями та понад 5 мільйонів внутрішньо переміщеними особами”, — відзначили у відомстві.

У розвідці Сполученого Королівства додали, що із довоєнним населенням у 44 мільйони чверть українців залишаються змушеними залишити свої домівки внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.