Станом на 22 грудня з часу деокупації Херсонщини слідчі Нацполіції підтвердили загибель 332 цивільних, 17 з яких — це діти, водночас 74 особи лосі не встановлені, заявив представник Головного управління Нацполіції в Херсонській області Андрій Кований.

Про це він повідомив на брифінгу в Media Center Ukraine.

З початку деокупації правобережної Херсонщини, росіяни не припиняють обстрілювати цивільних. Військові РФ намагаються навмисно поцілити по житловим кварталам, у місця критичної інфраструктури, але летить “фактично по всьому місту”.

Кований зауважив, що серед “цивільних є як травмовані, так і загиблі майже щодня”.

Окрім цього, поліціянти Херсонщини вже знайшли сім катівень та вісім місць несвободи, якщо брати дані з початку бойових дій.

Три катівні та одне місце несвободи — це безпосередньо у самому Херсоні. Ще чотири катівні та сім місць несвободи — це Бериславський район. Але це не всі. Це лише ті, про які я можу говорити як поліцейський, — зазначив Кований.

За його словами, наразі головні виклики для поліціянтів: фіксація та передача даних щодо воєнних злочинів росіян, а також надання допомоги тим громадянам, котрі залишились на деокупованих територіях.

Зокрема Кований наголосив, що містяни можуть звернутись за підтримкою не лише у “Пункти незламності”, але також у кожен відділок поліції.

Раніше стало відомо, що у Херсонській області прокуратура виявила чергову катівню російських військових. У камерах підсудних незаконно утримували цивільних громадян з проукраїнською позицією.

Зауважимо, протягом минулої доби військові РФ 60 разів обстріляли територію Херсонської області. Росіяни завдавали удару з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.