Про це він повідомив на брифінгу в Media Center Ukraine.
З початку деокупації правобережної Херсонщини, росіяни не припиняють обстрілювати цивільних. Військові РФ намагаються навмисно поцілити по житловим кварталам, у місця критичної інфраструктури, але летить “фактично по всьому місту”.
Кований зауважив, що серед “цивільних є як травмовані, так і загиблі майже щодня”.
Окрім цього, поліціянти Херсонщини вже знайшли сім катівень та вісім місць несвободи, якщо брати дані з початку бойових дій.
Три катівні та одне місце несвободи — це безпосередньо у самому Херсоні. Ще чотири катівні та сім місць несвободи — це Бериславський район. Але це не всі. Це лише ті, про які я можу говорити як поліцейський, — зазначив Кований.
За його словами, наразі головні виклики для поліціянтів: фіксація та передача даних щодо воєнних злочинів росіян, а також надання допомоги тим громадянам, котрі залишились на деокупованих територіях.
Зокрема Кований наголосив, що містяни можуть звернутись за підтримкою не лише у “Пункти незламності”, але також у кожен відділок поліції.
Раніше стало відомо, що у Херсонській області прокуратура виявила чергову катівню російських військових. У камерах підсудних незаконно утримували цивільних громадян з проукраїнською позицією.
Зауважимо, протягом минулої доби військові РФ 60 разів обстріляли територію Херсонської області. Росіяни завдавали удару з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
- В селі Правдине Херсонської області знайшли масове поховання жертв російської окупації, серед яких – семеро мирних мешканців.
- На деокупованих територіях Харківської області вже виявлено більш як 500 тіл цивільних, включаючи дітей. Пошукові роботи досі тривають.
- Станом на ранок 22 грудня 2022 року кількість поранених дітей внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації становить 864 особи.