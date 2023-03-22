Про це повідомляє пресслужба “Укргідроенерго”.
Як зазначив гендиректор “Укргідроенерго” Ігор Сирота, загалом компанія зазнала понад 30 влучань в гідроенергетичні об’єкти з початку масованих обстрілів по енергетичній системі.
У такий спосіб, попередня сума збитків, завданих російською армією сягає близько 40 мільярдів гривень.
На думку Сироти, “Укргідроенерго” попри всі виклики та проблеми, гідно впоралася з випробуваннями минулого року.
Нагадаємо, що попри закінчення опалювального сезону в Україні та тяжкої зими, військові РФ, ймовірно, продовжать завдавати ударів об’єкти енергетичної, транспортної інфраструктури, а також урядові будівлі.
- Станом на 25 лютого 2023 року, через збройну агресію РФ в Україні, збитків зазнали 1 322 об’єкти культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини. З них майже третина – 505 об’єктів – повністю зруйновані.
- 22 лютого, Акціонерне товариство “Сумиобленерго” отримало ще 8 тонн енергетичного обладнання від міжнародних партнерів для проведення відновлювальних і ремонтних робіт.
- На спеціальному рахунку вже є близько 17 мільярдів гривень для відновлення та відбудови України, також до кінця року заплановано надходження 35,5 млрд грн від доходів НБУ.