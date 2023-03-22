За попередніми даними, сума збитків "Укргідроенерго", завданих російськими військами, сягає близько 40 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба “Укргідроенерго”.

Як зазначив гендиректор “Укргідроенерго” Ігор Сирота, загалом компанія зазнала понад 30 влучань в гідроенергетичні об’єкти з початку масованих обстрілів по енергетичній системі.

У такий спосіб, попередня сума збитків, завданих російською армією сягає близько 40 мільярдів гривень.

На думку Сироти, “Укргідроенерго” попри всі виклики та проблеми, гідно впоралася з випробуваннями минулого року.

Нагадаємо, що попри закінчення опалювального сезону в Україні та тяжкої зими, військові РФ, ймовірно, продовжать завдавати ударів об’єкти енергетичної, транспортної інфраструктури, а також урядові будівлі.