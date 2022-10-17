Про це повідомив “Енергоатом“.
Окупанти вкотре обстріляли підстанції критичної інфраструктури на підконтрольній Україні території. Остання лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська відключилася о 03:59.
“Рашистські терористи змінили тактику і зараз намагаються шантажувати Україну та весь світ ракетними обстрілами дистанційних підстанцій, через які живиться АЕС”, – йдеться повідомленні.
Внаслідок короткочасного зниження напруги у перехідному процесі відключався резервний трансформатор власних потреб ЗАЕС. Також відбувся запуск дизель-генераторів.
Зазначимо, що ще відключилася лінія зв‘язку 750 кВ Південноукраїнська АЕС – Дніпровська. Впливу на навантаження ПАЕС не відбулося.
- 12 жовтня Запорізька АЕС знову живилася від дизель-генераторів. Окупанти пошкодили підстанцію “Дніпровська”, внаслідок чого ЗАЕС повністю була знеструмлена.
- Російські окупанти готуються до зими, перетворюючи Запорізьку АЕС на так звані “казарми”. У машинні зали 1-го та 2-го енергоблоків ЗАЕС заводять ліжка, матраци, бойлери та інше побутове “знаряддя”.
- Російські загарбники викрали печатку Запорізької атомної електростанції, яка засвідчувала право підпису документів.
- 10 жовтня російські військові викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка та наразі тримають його у невідомому місці, ймовірно застосовуючи методи катування та залякування.
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