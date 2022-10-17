Про це повідомив “Енергоатом“.

Окупанти вкотре обстріляли підстанції критичної інфраструктури на підконтрольній Україні території. Остання лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська відключилася о 03:59.

“Рашистські терористи змінили тактику і зараз намагаються шантажувати Україну та весь світ ракетними обстрілами дистанційних підстанцій, через які живиться АЕС”, – йдеться повідомленні.