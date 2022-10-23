З моменту повномасштабного російського вторгнення в Чорному морі, ймовірно, загинуло вже 50 тисяч дельфінів внаслідок використання військових кораблів РФ.

Про це повідомляє зоозахисна організація UAnimals з посиланням на біолога та керівника наукового департаменту природного парку “Тузлівські лимани” Івана Русева.

Зазначається, що ворожі надводні та підводні човни створюють потужні звукові сигнали, що вражають дельфінів.

Внаслідок цього тварини не можуть орієнтуватися в просторі, сліпнуть та потрапляють на міни: “Росія здійснює екоцид в Україні, знищуючи все живе”, — додали в UAnimals.

За словами Русева, гідролокатори, які росіяни використовують на своїх кораблях, негативно впливають на здоров’я та життя тварин. Вони потрапляють у зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводить з ладу їхні органи навігації та ехолокації, а також призводить до отримання потужної акустичної травми.

“Знову знайшли останки загиблого дельфіна на малодоступній для бродячих собак та шакалів ділянці піщаного пересипу, біля високих обривів. Там він висох, але не був пошкоджений хижаками. Враховуючи те, що це тільки останки, можна сказати про те, що тварина імовірно загинула ще в середині літа, коли рашисти активно пересувались по морю і використовували сонари”, — сказав біолог.

Він також нагадав, що море викидає на берег лише близько 5% від всіх загиблих тварин. Решта 95% йде на дно моря, що унеможливлює реєстрацію кількості загиблих.

Останніми місяцями Чорне море вже не виносило мертвих дельфінів на пляжі: “Бачив я тільки живих дельфінів-афалин, але вже дуже рідко. Також не було інформації, що знайдено десь мертвих дельфінів на узбережжі Чорного моря і в інших країнах Чорного моря”, – зазначив Русев.