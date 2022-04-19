На тлі повномасштабного російського вторгнення пошкоджено близько 30% інфраструктури України. На її відновлення знадобиться щонайменше два роки.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у коментарі для Reuters.

Інфраструктура зазнала пошкоджень на суму близько 100 мільярдів доларів. За словами міністра, реконструкцію можна провести за два роки, використовуючи заморожені активи РФ для підсилення фінансування цього процесу.

“Практично всі складові нашої транспортної інфраструктури в тій чи іншій формі постраждали”, — зазначив Кубраков.

Він додав, що понад 300 мостів було зруйновано або пошкоджено, понад 8 тисяч кілометрів доріг необхідно відремонтувати або відновити, а також було підірвано десятки залізничних мостів.