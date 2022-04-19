Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у коментарі для Reuters.
Інфраструктура зазнала пошкоджень на суму близько 100 мільярдів доларів. За словами міністра, реконструкцію можна провести за два роки, використовуючи заморожені активи РФ для підсилення фінансування цього процесу.
“Практично всі складові нашої транспортної інфраструктури в тій чи іншій формі постраждали”, — зазначив Кубраков.
Він додав, що понад 300 мостів було зруйновано або пошкоджено, понад 8 тисяч кілометрів доріг необхідно відремонтувати або відновити, а також було підірвано десятки залізничних мостів.
- Раніше український бізнесмен Рінат Ахметов певен, що Україна отримає від РФ репарацію у повному обсязі після закінчення війни. Насамперед його група SCM подасть позови проти РФ щодо відшкодування збитків, завданих військовою агресією.
- Також Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує, що у поточному, 2022 році, українська економіка скоротиться на одну п’яту частину через війну.
- Водночас повномасштабне вторгнення РФ в Україну може завдати непоправних збитків економіці країн вз низьким і середнім рівнями доходу. Російська агресія може спровокувати збільшення бідності серед мільйонів людей та відкинути десятки країн у боргову кризу.
- Відомо, що внаслідок вторгнення РФ Україна зазнала збитків на понад 1 трильйон доларів. Втрат зазнала інфраструктура та економіка. ВВП впав на третину.