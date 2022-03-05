Популярний американський письменник Стівен Кінг відмовився перевидаватися у рф після вторгнення російських військ на територію України.

Про це він сповістив у своєму Twitter.

Про свою відмову співпрацювати з російськими виданнями Кінг заявив у відповіді під “твітом” канадського письменника Лінвуда Барклая, в якій той пообіцяв продовжувати контракти на видання книг у рф.

“Я визнаю, що це не велика жертва, і вона матиме не більше ефекту, ніж пердіння під час шторму, але я не продовжую свої російські книжкові контракти”, – написав Барклай.

Кінг підтримав ініціативу, виклавши вслід фотографію з підписом “українка вітає російські війська”.

Ukrainian woman welcomes Russian troops. pic.twitter.com/puZHDbWwtW — Stephen King (@StephenKing) March 5, 2022

Крім того, письменник закликав бойкотувати бренд Coca Cola до тих пір, поки компанія не перестане працювати на російському ринку. Він навіть створив відповідний хештег – #BoycottCoke.