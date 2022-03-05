Про це він сповістив у своєму Twitter.
Про свою відмову співпрацювати з російськими виданнями Кінг заявив у відповіді під “твітом” канадського письменника Лінвуда Барклая, в якій той пообіцяв продовжувати контракти на видання книг у рф.
“Я визнаю, що це не велика жертва, і вона матиме не більше ефекту, ніж пердіння під час шторму, але я не продовжую свої російські книжкові контракти”, – написав Барклай.
Кінг підтримав ініціативу, виклавши вслід фотографію з підписом “українка вітає російські війська”.
Ukrainian woman welcomes Russian troops. pic.twitter.com/puZHDbWwtW
— Stephen King (@StephenKing) March 5, 2022
Крім того, письменник закликав бойкотувати бренд Coca Cola до тих пір, поки компанія не перестане працювати на російському ринку. Він навіть створив відповідний хештег – #BoycottCoke.
- Нагадаємо, сервіс для вивчення мов Duolingo зафіксував 200% збільшення кількості охочих вивчити українську мову у період з 14 по 21 лютого. Пов’язує команда сервісу це перш за все з російським вторгненням.
- Американська електронна корпорація IBM повністю припиняє роботу на російському ринку після повномасштабного вторгнення в Україну.
- Американська компанія Adobe ліквідує представництво у рф через російську агресію в Україні, оскільки не хоче, аби продукти та послуги використовувалися для підтримки цієї незаконної війни.