Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.
Зазначається, що через бойові дії на території ЧАЕС ремонтні роботи та відновлення енергоживлення неможливі. Також через окупантів з РФ знеструмлено місто Славутич.
У пресслужбі Верховної Ради України також поширили допис, проте офіційних коментарів поки не надавали.
Зауважимо, Чорнобильська атомна електростанція перебуває у тимчасовій окупації ворога з початку російського вторгнення – тобто з 24 лютого.
- Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що більше не отримує даних від системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській атомній електростанції.
- Методом катувань російські бойовики змусили персонал Запорізької атомної електростанції станції записати звернення, яке планують використати в пропагандистських цілях.
- Російські загарбники на Харківщині продовжують бомбардувати об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки мирного населення.