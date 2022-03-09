В результаті ворожих дій російських загарбників у Чорнобилі була повністю знеструмлена атомна електростанція.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Зазначається, що через бойові дії на території ЧАЕС ремонтні роботи та відновлення енергоживлення неможливі. Також через окупантів з РФ знеструмлено місто Славутич.

У пресслужбі Верховної Ради України також поширили допис, проте офіційних коментарів поки не надавали.

Зауважимо, Чорнобильська атомна електростанція перебуває у тимчасовій окупації ворога з початку російського вторгнення – тобто з 24 лютого.