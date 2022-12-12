Через руйнування внаслідок російських атак не можна повною мірою використовувати ТЕС — «Укренерго»

Про це повідомило НЕК “Укренерго” у Telegram.
Восьмий масований удар стався 5 грудня. За минулий тиждень енергосистема України зазнала ще дві локальні атаки артилерією та безпілотниками на півдні та сході країни.
“Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють у повній мірі використовувати потужності теплових електростанцій, необхідний додатковий час для відновлення їх роботи”, — йдеться у повідомленні.
Складна ситуація зберігається в Одеській області. Тривають роботи з відновлення живлення споживачів.
Над усуненням наслідків російських атак працюють бригади “Укренерго”, генерації та обленерго. Ремонтні роботи тривають довше через складність пошкоджень роботи. Ще ліквідацію наслідків ускладнює погана погода, як поривчастий вітер з мокрим снігом.
До кожного обленерго доведено ліміти споживання електроенергії для забезпечення балансу в енергосистемі. У випадку їхнього перевищення застосовуються аварійні відключення.
- Норвегія підписала угоду про надання Україні 1 мільярда норвезьких крон, що еквівалентно близько 100 мільйонам доларів. Кошти спрямують на відновлення пошкодженої інфраструктури внаслідок російських обстрілів.
- В Україні внаслідок восьми масованих ракетних ударів пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції. Різною мірою зазнали пошкоджень 40% обʼєктів високовольтної мережі.
- НЕК “Укренерго” зможе залучити до відновлення енергетичної інфраструктури близько 400 мільйонів євро. Кошти спрямують для закупівлі критично необхідного обладнання, яка пошкоджена внаслідок російських атак.