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Через руйнування внаслідок російських атак не можна повною мірою використовувати ТЕС — «Укренерго»

В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Внаслідок руйнувань, які спричинили російські удари, повною мірою не можна використовувати генерацію теплових електростанцій (ТЕС).

Понеділок, 12 грудня 2022, 12:58
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Про це повідомило НЕК “Укренерго” у Telegram.

Восьмий масований удар стався 5 грудня. За минулий тиждень енергосистема України зазнала ще дві локальні атаки артилерією та безпілотниками на півдні та сході країни.

“Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють у повній мірі використовувати потужності теплових електростанцій, необхідний додатковий час для відновлення їх роботи”, — йдеться у повідомленні.

Складна ситуація зберігається в Одеській області. Тривають роботи з відновлення живлення споживачів.

Над усуненням наслідків російських атак працюють бригади “Укренерго”, генерації та обленерго. Ремонтні роботи тривають довше через складність пошкоджень роботи. Ще ліквідацію наслідків ускладнює погана погода, як поривчастий вітер з мокрим снігом.

До кожного обленерго доведено ліміти споживання електроенергії для забезпечення балансу в енергосистемі. У випадку їхнього перевищення застосовуються аварійні відключення.

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