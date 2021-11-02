Офіційний Googlе-акаунт та YouTube-канал Слідчого комітету Білорусі було заблоковано.

Про це повідомляє білоруське державне інформаційне агентство БЕЛТА.

Офіційна представниця СК Юлія Гончарова розповіла журналістам, що причиною блокування Googlе-акаунту стало застосування санкцій щодо Слідкому.

На наданому скриншоті можна побачити, що акаунт “вимкнено відповідно до правил щодо обмеження експорту та застосування санкцій і не може бути відновлено”.

“Разом з офіційним акаунтом заблоковано і прив’язаний до нього верифікований YouTube-канал відомства з більш ніж 23 тисячами підписників”, — сказала представниця СК.

Відтак ролики, що містилися на каналі, не підлягають відновленню.

Канал СК все ще показується у пошуковику, утім на сторінці, де він розміщений, міститься напис:”Ця сторінка недоступна. Спробуйте пошукати щось інше”.

Зауважимо, що в серпні США застосували нові обмежувальні заходи щодо Білорусі. Під санкції потрапили 27 фізичних та 17 юридичних осіб.

Санкційний список поповнили НОК Білорусі, особи, що вважаються причетними до примусової посадки у Мінську літака Ryanair з активістом та журналістом Романом Протасевичем тощо. Під санкції потрапив і Слідком.