Про це повідомило проросійське видання “Комерсант“.
Хроматографічні колонки необхідні під час розроблення нових препаратів, також ними контролюють якість вже зареєстрованих ліків. За даними виданнями, деяким учасникам ринку запасів вистачить на пів року або й менше.
Дистриб’ютор реактивів та обладнання для лабораторій “Хіммеді” заявив, що здебільшого виробники користуються хроматографічними колонками Agilent Technologies, Waters, Phenomenex (США) та Merck, Macherey-Nagel (Німеччина).
За словами старшого менеджера з продажу “Аквахром” (дистрибутор Waters) Олексія Карташова, виробник припинив постачання на початку березня. Аналогічні дії вчинила Phenomenex наприкінці лютого.
Дистрибутори намагаються виправити ситуацію завдяки закупівлі продукції через треті країни. Проте таке призвело до здорожчання та затримок у постачанні. У Росії ніхто не виробляє аналогів колонок, які, зазвичай, вони закуповували у США та ЄС.
- Нагадаємо, санкції проти РФ спричинилися до того, що на російських заводах з виробництва свинцю накопичилися двомісячні запаси продукції. Через зупинку експорту та низький попит усередині країни частина підприємств перебуває на межі закриття.
- Японські урядовці заявили, що заморозять активи ще двох російських банків — Кредитного банку Москви та “Россельхозбанка”, а також додали до санкційного списку білоруський “Білінвестбанк”.