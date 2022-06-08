Російська фармацевтична індустрія зіткнулася з нестачею обладнання через санкції західних компаній. Останні відмовляються постачати прилади та деталі для комплектування виробництва, зокрема хроматографічні колонки.

Про це повідомило проросійське видання “Комерсант“.

Хроматографічні колонки необхідні під час розроблення нових препаратів, також ними контролюють якість вже зареєстрованих ліків. За даними виданнями, деяким учасникам ринку запасів вистачить на пів року або й менше.

Дистриб’ютор реактивів та обладнання для лабораторій “Хіммеді” заявив, що здебільшого виробники користуються хроматографічними колонками Agilent Technologies, Waters, Phenomenex (США) та Merck, Macherey-Nagel (Німеччина).

За словами старшого менеджера з продажу “Аквахром” (дистрибутор Waters) Олексія Карташова, виробник припинив постачання на початку березня. Аналогічні дії вчинила Phenomenex наприкінці лютого.

Дистрибутори намагаються виправити ситуацію завдяки закупівлі продукції через треті країни. Проте таке призвело до здорожчання та затримок у постачанні. У Росії ніхто не виробляє аналогів колонок, які, зазвичай, вони закуповували у США та ЄС.