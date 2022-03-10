Китай вирішив не постачати авіакомпаніям РФ запчастини для літаків. Заява з'явилась після того, як Boeing і Airbus припинили постачання компонентів.

Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.

Через вторгнення в Україну авіаційний сектор РФ перебуває під тиском західних санкцій. Тому питання щодо забезпечення безпеки російських пасажирських рейсів знаходиться під загрозою.

Росія буде надалі шукати підтримку льотної придатності літаків. Після невдалої спроби із Китаєм вони розглядають можливість отримати запчастини літаків від Туреччини та Індії.