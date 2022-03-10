Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.

Через вторгнення в Україну авіаційний сектор РФ перебуває під тиском західних санкцій. Тому питання щодо забезпечення безпеки російських пасажирських рейсів знаходиться під загрозою.

Росія буде надалі шукати підтримку льотної придатності літаків. Після невдалої спроби із Китаєм вони розглядають можливість отримати запчастини літаків від Туреччини та Індії.

Компанії РФ реєструють свої літаки, оскільки багато з яких були зареєстровані за кордоном. Після санкцій очікується, що деякі будуть повернуті лізинговим компаніям. Уряд країни-агресора планує зобов’язати вітчизняні авіакомпанії платити за орендовані літаки в рублях. Якщо оренда буде скасована, то можливо, що РФ заборонить повертати літаки іноземним компаніям, що суперечить тому, як їх будуть повертати лізинговим фірмам.