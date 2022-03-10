Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.
Через вторгнення в Україну авіаційний сектор РФ перебуває під тиском західних санкцій. Тому питання щодо забезпечення безпеки російських пасажирських рейсів знаходиться під загрозою.
Росія буде надалі шукати підтримку льотної придатності літаків. Після невдалої спроби із Китаєм вони розглядають можливість отримати запчастини літаків від Туреччини та Індії.
Компанії РФ реєструють свої літаки, оскільки багато з яких були зареєстровані за кордоном. Після санкцій очікується, що деякі будуть повернуті лізинговим компаніям. Уряд країни-агресора планує зобов’язати вітчизняні авіакомпанії платити за орендовані літаки в рублях. Якщо оренда буде скасована, то можливо, що РФ заборонить повертати літаки іноземним компаніям, що суперечить тому, як їх будуть повертати лізинговим фірмам.
- Нагадаємо, до Росії припинили імпорт товарів американського виробника взуття Crocs та Skechers. Це стосується роздрібної торгівлі та онлайн-продажу.
- Компанія японського виробника повсякденного одягу Uniqlo зупинить роботу в Росії, але не виходитиме з ринку повністю.
- Компанія Carlsberg Group припиняє виробництво та продаж пива Carlsberg в Російській Федерації. Раніше компанія обмежувалась лише зупинкою нових інвестицій.
- Зокрема десятки найбільших компаній світу припинили або скоротили свою діяльність у Росії у відповідь на її вторгнення в Україну. Їх перелік уклав американський телеканал CNN.