Китайський автовиробник Chery відмовився випускати автомобілі на майданчику Ульяновського автозаводу (УАЗ), який входить у групу "Соллерс авто". Причиною стало те, що УАЗ потрапив під санкції Євросоюзу.

Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ Ведомости посилаючись на свої джерела.

Водночас за даними цього ж джерела, Chery може розглянути варіант локалізації на іншому майданчику “Соллерса”.

За інформацією іншого співрозмовника, Chery розглядає різноманітні варіанти для виробництва авто в Росії навіть без участі “Соллерс авто”.

Зокрема китайський Chery може зайняти місце будь-якого західного автовиробника, який захоче покинути виробництво в Росії.

Як відомо, раніше влада Москви зверталась до російського підрозділу автокомпанії Chery з пропозицією кооперації у створенні автомобілей “Москвич”.