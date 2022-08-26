Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ Ведомости посилаючись на свої джерела.
Водночас за даними цього ж джерела, Chery може розглянути варіант локалізації на іншому майданчику “Соллерса”.
За інформацією іншого співрозмовника, Chery розглядає різноманітні варіанти для виробництва авто в Росії навіть без участі “Соллерс авто”.
Зокрема китайський Chery може зайняти місце будь-якого західного автовиробника, який захоче покинути виробництво в Росії.
Як відомо, раніше влада Москви зверталась до російського підрозділу автокомпанії Chery з пропозицією кооперації у створенні автомобілей “Москвич”.
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