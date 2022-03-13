Загальний обсяг резервів складає близько 640 мільярдів доларів. Через санкції Заходу, запроваджені у відповідь на напад РФ на Україну, Міністерство фінансів РФ втратило доступ до половини своїх золотовалютних резервів - $300 млрд. Загальний обсяг резервів складає близько $640 мільярдів.

Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на слова голови Мінфіну РФ Антона Сілуанова.

“У нас загальний обсяг резервів близько 640 мільярдів доларів, близько 300 мільярдів доларів резервів тепер перебуває у стані, в якому ми не можемо їх використати”, – повідомив чиновник.

За словами Сілуанова, через заморожування резервів у РФ виникли проблеми з виконанням зобов’язань, зокрема боргових.

Він додав, що поки частина резервів не буде розморожена, “борги в країни, які недружньо віднеслись до РФ”, вони будуть виплачувати в рубльовому еквіваленті.