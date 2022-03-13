Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на слова голови Мінфіну РФ Антона Сілуанова.
“У нас загальний обсяг резервів близько 640 мільярдів доларів, близько 300 мільярдів доларів резервів тепер перебуває у стані, в якому ми не можемо їх використати”, – повідомив чиновник.
За словами Сілуанова, через заморожування резервів у РФ виникли проблеми з виконанням зобов’язань, зокрема боргових.
Він додав, що поки частина резервів не буде розморожена, “борги в країни, які недружньо віднеслись до РФ”, вони будуть виплачувати в рубльовому еквіваленті.
- Нагадаємо, згідно з результатами нещодавно проведеного соціологічного дослідження, 80% громадян Польщі, Італії, Німеччини та Франції підтримують запровадження санкцій проти РФ. Також більшість населення цих країн виступає за надання Україні зброї.
- Великі компанії з усього світу йдуть з російського ринку в знак протесту проти вторгнення в Україну. Цей крок є поверненням РФ назад у часи Радянського Союзу, коли залізна завіса ізолювала його мешканців від західного світу та його благ.
- Викладач курсів Академії лідерства для розвитку Френсіс Фукуяма з Північної Македонії прогнозує армії РФ раптову та катастрофічну поразку. За його словами, для світу вона принесе відродження демократії та нових свобод для людства.
- Варто зазначити, що у російській армії вже вирують хвилі бунтів. Президент РФ Володимир Путін не вірить у власну армію та вдається до репресій. Військових, які не бажають воювати з Україною — розстрілюють.