Про це повідомляє BBC Росія у Telegram з посиланням на коментар Центробанку РФ.
Зокрема картки підсанкційних російських банків не працюватимуть з послугами мобільного платежу та цифрового гаманця Apple Pay та Google Pay. Їх не прийматимуть в країнах, що оголосили санкції. Водночас це стосується й онлайн-покупок.
Йдеться про картки групи банків “ВТБ”, “Совкомбанка”, “Новікомбанка”, “Промсвязьбанка” та “Откритіє”.
Однак всередині країни-загарбника картки працюватимуть.
- Нагадаємо, що Європейський Союз оголосив про нові санкції проти Росії вранці 25 лютого. Вони будуть спрямовані на фінансовий, енергетичний та транспортний сектори країни, візову політику, а також включати експортний контроль та заборони експортного фінансування.
- Разом з цим, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 24 лютого оприлюднив нові жорсткі санкції проти Росії, спрямовані на покарання країни за її повномасштабне вторгнення в Україну.
- Нещодавно Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС відключити Росію від системи банківських переказів SWIFT як покарання за широкомасштабне вторгнення на територію України.
- Також Велика Британія наразі заморожує активи російського банку “ВТБ”, а також запроваджує санкції проти авіаперевізника “Аерофлот” та забороняє експорт високотехнологічної продукції до Росії.