На тлі санкцій, застосованих щодо Росії після оголошення нею війни в Україні, громадяни РФ не зможуть розраховуватися картками банків, що потрапили під санкції у країнах-союзницях України.

Про це повідомляє BBC Росія у Telegram з посиланням на коментар Центробанку РФ.

Зокрема картки підсанкційних російських банків не працюватимуть з послугами мобільного платежу та цифрового гаманця Apple Pay та Google Pay. Їх не прийматимуть в країнах, що оголосили санкції. Водночас це стосується й онлайн-покупок.

Йдеться про картки групи банків “ВТБ”, “Совкомбанка”, “Новікомбанка”, “Промсвязьбанка” та “Откритіє”.

Однак всередині країни-загарбника картки працюватимуть.