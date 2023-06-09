Група російських магнатів збирає мільярди доларів дивідендів, отримуючи виплати від своїх компаній навіть в умовах санкцій через війну в Україні. Однак витрати свої кошти вони можуть фактично лише в Росії.

Джерело: Bloomberg

Згідно з Bloomberg Billionaires Index, п’ять мільярдерів у нафтовій, нікелевій промисловості та промисловості з виробництва добрив є найбільшими в Росії заробітками дивідендів, отримавши близько 10 мільярдів доларів США у вигляді виплат від своїх компаній з початку 2022 року.

Вони відрізняються від багатьох російських компаній, які зупинили або скасували виплату дивідендів після санкцій, пов’язаних із рішенням президента РФ Володимира Путіна вдертися в Україну.

Але ці магнати все ще відчувають укус санкцій, оскільки вони намагаються використати свої несподівані прибутки. Їхня ізоляція від решти світу стимулює інвестиції в місцеві фірми, про які мільярдери раніше не думали, і показує, як російська еліта пристосовується до післявоєнної реальності.

“Західні санкції фактично закрили двері для російських мільярдерів і штовхнули їх ще щільніше в руки Кремля. Це, звичайно, посилює контроль Росії над їхнім багатством і підтримує заклики Путіна до еліт інвестувати в Росію та повертати гроші додому”, – сказала Ліана Семчук, аналітик британської консультативної компанії Sibylline.

Вагіт Алекперов, співзасновник ПАТ “Лукойл”, другого за величиною виробника нафти в країні, претендує на багатомільярдний контрольний пакет акцій Яндекса, домінуючої пошукової системи Росії, повідомили джерела, знайомі з цим питанням, минулого місяця, що стало першою для магната великою інвестицією в сектор поза нафтою.

Ще один приклад – мільярдер Володимир Потанін, найбагатша людина Росії та найбільший акціонер гірничодобувного гіганта ПАТ “ГМК “Норильський нікель””.

Магнат зайнявся фінансами, купивши 35% акцій TCS Group Holding Plc, більш відомого як Тинькофф Банк, однієї з провідних фінтех-компаній Росії. Він також придбав ПАТ “Росбанк” у Societe Generale SA через свій холдинг “Інтеррос” і є одним із претендентів на “Яндекс” разом з Алекперовим.

Для таких енергетичних мільярдерів, як Алекперов, Леонід Міхельсон і Геннадій Тимченко, великі виплати були викликані різким зростанням цін на енергоносії внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Найбільший в країні виробник зрідженого газу “Новатек” виплатив акціонерам найвищі дивіденди за всю свою історію, а ПАТ “Лукойл” рекомендував зробити другу за величиною виплату.

Виробник добрив мільярдера Андрія Гур’єва ПАТ “Фосагро” також отримав найбільший прибуток в історії минулого року, оскільки жорстка логістика для російських виробників спричинила дефіцит на деяких ринках, що призвело до зростання цін.

Потанін і Гур’єв перебувають під санкціями Великої Британії та США, а Тимченко перебуває під санкціями ЄС, США та Великої Британії. Алекперов і Міхельсон стали мішенню Великої Британії.

Оскільки війна в Україні триває вже другий рік, російський уряд прагне вирвати більше грошей у великих компаній, що може вплинути на майбутні виплати дивідендів.

Рада директорів “Норільського нікелю” у квітні також рекомендувала не виплачувати остаточні дивіденди за 2022 рік, посилаючись на підвищені геополітичні ризики та оскільки закінчився термін дії угоди між акціонерами та другим за величиною акціонером United Co Rusal International PJSC, яка вимагала великих виплат.